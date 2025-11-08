Slušaj vest

Pripremite se, jer retrogradni Merkur i Jupiter obećavaju turbulenciju!

Od 9. novembra Merkur, planeta komunikacije, putovanja i tehnologije, ulazi u retrograd, što je njegova poslednja “povratna” faza u godini. Dve dana kasnije, 11. novembra, i Jupiter kreće retrogradno, pojačavajući kosmički haos.

Polovina zodijaka – Bik, Blizanci, Devica, Škorpija, Strelac i Ribe – biće najviše pogođena, dok svi ostali mogu očekivati sitnije izazove. Kao i uvek, retrogradni periodi donose kašnjenja, nesporazume, vraćanje na staro i neočekivane prepreke.

Šta očekuje svaki znak

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaša samostalnost može biti dovedena u pitanje. Retrograd u devetoj kući (Strelac) i osmoj kući (Škorpija) može otkriti istine koje ste ignorisali, dok putovanja i ugovori mogu postati komplikovani.

Bik (20. april – 20. maj)

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Tajne ne ostaju skrivene zauvek. Retrograd kroz vašu osmu kuću intime (Strelac) i sedmu kuću partnerstava (Škorpija) može probuditi stare rane i finansijske nesuglasice. Pripremite se na testove poverenja i iskrene razgovore.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Vaše emocije zahtevaju pažnju. Retrograd kroz sedmu kuću (Strelac) i šestu kuću zdravlja i rutine (Škorpija) može izazvati nesporazume u vezama i na poslu. Strpljenje i reorganizacija obaveza ključni su za očuvanje ravnoteže.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Postavite granice i pazite na sopstveni mir. Retrograd kroz šestu (Strelac) i petu kuću (Škorpija) može stvoriti sukobe između posla i uživanja. Očekujte nesporazume s kolegama ili partnerima.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaša strast može biti stavljena na pauzu. Retrograd kroz petu kuću (Strelac) i četvrtu kuću (Škorpija) donosi porodične i ljubavne izazove. Stari emotivni kontakti mogu se vratiti, pa izbegavajte nostalgične zamke.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vaša introspektivnost je naglašena. Retrograd kroz četvrtu kuću doma (Strelac) i treću kuću komunikacije (Škorpija) zahteva da preispitate granice i razgovore s bližnjima. Iskrenost i introspektivni rad su ključni.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovaj period može doneti sukobe ili testove strpljenja. Retrograd kroz treću kuću (Strelac) i drugu kuću vrednosti (Škorpija) može uticati na finansije i mir u porodici. Naučite da kažete “ne” i zaštitite svoje granice.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Transformacija je na delu. Retrograd u drugoj kući (Strelac) i vašoj kući (Škorpija) naglašava pitanje samovrednovanja i prioriteta. Otkrića o novcu, identitetu i ličnoj moći su neizbežna.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrograd je vaš znak! Fokus je na ličnoj izražajnosti i odlukama. Merkur i Jupiter donose priliku da preispitate reputaciju, karijeru i veze. Pripazite na greške i neispunjena obećanja.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Kontrola može biti narušena. Retrograd kroz dvanaestu kuću (Strelac) i jedanaestu kuću (Škorpija) može otkriti skrivene namere u zajednicama i grupama. Ostanite smireni i posmatrajte događaje iz daljine.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Držite svoje planove za sebe. Retrograd kroz jedanaestu (Strelac) i desetu kuću (Škorpija) može doneti nesporazume u prijateljstvima i karijeri. Obratite pažnju na prave namere ljudi oko vas.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Retrograd osvetljava karijeru i životne ciljeve. Merkur kroz desetu kuću (Strelac) i devetu kuću (Škorpija) donosi preispitivanje uspeha i vaših dugoročnih planova. Budite oprezni u profesionalnim i ličnim odlukama.

