Pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Dimitrija , poznatog u narodu kao Mitrovdan. Tradicija ovog praznika nije samo verska – mnogi ljudi obrate pažnju i na vremenske prilike, verujući da one najavljuju kakva će zima biti.

Vremenske prilike na Mitrovdan

Meteorolozi su najavili da nas danas očekuje subota koja će biti pretežno oblačna, mestimično sa kišom. Vetar će biti slab do umeren, a u donjem Podunavlju i planinskim predelima povremeno jak, najpre istočni i jugoistočni, a uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni pravac. Najniža temperatura očekuje se između 3 i 9 °C, dok će maksimalna biti od 9 do 14 °C. Padavine će postepeno prestati u večernjim časovima.