Slušaj vest

Pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Dimitrija, poznatog u narodu kao Mitrovdan. Tradicija ovog praznika nije samo verska – mnogi ljudi obrate pažnju i na vremenske prilike, verujući da one najavljuju kakva će zima biti.

Vremenske prilike na Mitrovdan

Meteorolozi su najavili da nas danas očekuje subota koja će biti pretežno oblačna, mestimično sa kišom. Vetar će biti slab do umeren, a u donjem Podunavlju i planinskim predelima povremeno jak, najpre istočni i jugoistočni, a uveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni pravac. Najniža temperatura očekuje se između 3 i 9 °C, dok će maksimalna biti od 9 do 14 °C. Padavine će postepeno prestati u večernjim časovima.

Screenshot 2025-07-27 073712.png
Foto: Screenshot RTS

Mitrovdan i predskazanje zime

U narodnoj tradiciji, vreme na 8. novembar simbolično najavljuje kakva će zima biti:

  • Sneg na Mitrovdan – Sveti Dimitrije "stigao je na belom konju", a zima će biti hladna i sneg će se zadržati do aprila.
  • Oblačno i kišovito vreme, kao što je danas, ukazuje na toplu zimu sa blažim temperaturama.
  • Vedro nebo – predznak oštre i hladne sezone.

Dakle, prema verovanjima naših predaka, oblačan i kišovit Mitrovdan znači da ćemo još jednu zimu preživeti bez ekstremno niskih temperatura.

Ne propustiteDruštvoDanas je Mitrovdan! Ako ste pravi domaćin i hrišćanin ovako ćete slaviti slavu: Sveštenik Željko upozorio na najveće greške, obavezno ispoštujte ove običaje
Ikona Svetog Dimitrija
ZanimljivostiNa Mitrovdan posebnu pažnju obratite na decu: Jedna stvar se smatra neoprostivom, moglo bi se ispaštati cele godine
Ikona Svetog Dimitrija, Mitrovdan
ZanimljivostiDa li se posti za Mitrovdan? Jeste crveno slovo, ali...
žito, slava, slavski kolač
Društvo"Sve više ljudi obeležava slave u kafanama, vlasnici drže ikone u podrumima!" Teolog Lazić otkriva pogrešne običaje: Ne treba se previše gostiti!
Nebojša Lazić

 bonus video: Jesenja prognoza

PRVA JESENJA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA! Miholjsko leto pod znakom pitanja, vadite džempere - stiže debelo zahlađenje koje se seli na oktobar Izvor: Kurir televizija