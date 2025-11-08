Slušaj vest

Farmerkesu bezvremenski klasik – komad odeće koji skoro svi imaju u svom ormaru. Pa ipak, iako ih nosimo celog života, malo ko od nas se ikada zaista zapitao – čemu služe ta mala metalna „dugmad“ na našim džepovima?

Tajna zakivka na farmerkama

Ako pogledate svoje farmerke, sigurno ćete primetiti male metalne krugove na ivicama džepova. Neki su ravni, a neki blago izdignuti – podsećaju na polovinu košulje. ​​Međutim, ova „dugmad“ nisu ukrasi, već zakivci – i imaju potpuno praktičnu svrhu.

Zakovice na džepovima farmerki koje ojačavaju tkaninu i sprečavaju cepanje
Zakovice na džepovima farmerki koje ojačavaju tkaninu i sprečavaju cepanje Foto: Zoonar/takepicsforfun, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Njihova uloga nije dekorativna, već da ojačaju farmerke. Kada su se farmerke prvi put pojavile kao radne pantalone, nosili su ih rudari, tragači za zlatom i građevinski radnici. U to vreme, džepovi su morali da izdrže teške alate i svakodnevno naprezanje – pa su bili prvi koji su se kidali i cepali. Da bi to sprečili, proizvođači su počeli da dodaju male komade metala na tačkama najvećeg naprezanja, čime su sprečavali pucanje šavova i habanje tkanine.

Kako su zakovice postale modna ikona

Jedan korisnik Redita je nedavno pitao:

„Znam da je 2025. godina, ali i dalje ne razumem čemu služe ova 'dugmad' na farmerkama?“

profimedia0382859767.jpg
Foto: Profimedia

Odgovori su stigli brzo, iznenadivši mnoge. „Te zakovice su bile pojačanja, jer su farmerke nekada bile radne pantalone, a džepovi bi se cepali kada bi rudari u njih stavili previše teškog alata“, objasnio je jedan korisnik.

Drugi je dodao: „Ivice džepova trpe najveći pritisak, a te zakovice ih sprečavaju da se cepaju.“

Treći se prisetio istorije legendarnog brenda:

„Levis ih je proslavio! Koristili su zakovice od konjske opreme da ojačaju džepove – i tako su stvorili farmerke koje danas poznajemo.“

