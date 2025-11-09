Slušaj vest

Dnevni horoskop za 9. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove nedelje.

OVAN

Spletke kolega od kojih ste to najmanje očekivali mogu vam doneti neprijatno iznenađenje. Moguće su konfliktne situacije. Očekuje vas nastavak ljubavne priče iz prošlosti. Novi susret može oživeti staru strast. Budite aktivniji.

Ovan Foto: Shutterstock

BIK

Ovaj dan prolazi u znaku važnog poslovnog sastanka iza zatvorenih vrata. Uspešan poslovni sporazum. Slobodni Bikovi konačno će sresti osobu u koju se mogu zaljubiti na prvi pogled. Pred vama je veoma romantičan sastanak. Prehlada.

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Ovaj dan može vam doneti uspešne pregovore s novim saradnicima, početak nove saradnje i sporazum o dugoročnoj saradnji. Osoba koja vam se dopada ponaša se kao da igra neku igru s vama, što u vama može izazvati nepoverenje. Pad imuniteta.

Blizanci Foto: Shutterstock

RAK

Rakovi koji se bave uslužnim delatnostima ili prosvetom imaju veoma povoljan period za napredak u karijeri. Finansijski dobitak. Ostvarićete važan zajednički poduhvat s partnerom. Nova etapa u vašem odnosu. Probavne tegobe.

Rak Foto: Shutterstock

LAV

Pred vama je nova poslovna prilika, ali rad na tom projektu podrazumevaće dugotrajan trud i zahtevaće nova znanja i veštine. Moguće je obnavljanje veze s bivšom ljubavi. Međutim, to vam donosi i dilemu. Variranje pritiska.

Lav Foto: Shutterstock

DEVICA

Device koje imaju privatni biznis ili se bave uslužnim delatnostima očekuju uspešni rezultati. Povećani obim posla. Vaš odnos s partnerom može prolaziti kroz period nesporazuma, ponašate se kao da govorite različitim jezicima. Probavne smetnje.

Devica Foto: Shutterstock

VAGA

Važan poslovni sastanak doneće vam unosan sporazum o saradnji, i to na duže staze. Dobar finansijski period. Danas ćete uspešno prevazići problem u okviru porodice. To će doprineti zbližavanju s partnerom. Bolovi u nogama.

Vaga Foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

Ovaj dan može obeležiti vanredan finansijski dobitak i otvaranje dodatnog izvora prihoda. Danas ćete obnoviti komunikaciju s bivšom ljubavi. Probudiće se stare strasti između vas. Glavobolja.

Škorpija Foto: Shutterstock

STRELAC

Uspešno ćete prevazići problem u vezi s krajnjim rokom. U tome će vam u velikoj meri pomoći članovi vašeg tima. Strelčevi koji su u vezi imaju harmoničan period. Vaš odnos prožimaju ljubav i nežnost. Alergija, promenite terapiju.

Strelac Foto: Shutterstock

JARAC

Zbog propusta jednog od saradnika možete prekoračiti krajnji rok za završetak posla. Oslonite se na članove tima. Jarčeve koji su u vezi očekuje važan dogovor s partnerom. Uspešno ćete ostvariti važan cilj. Bolovi u vratu.

Jarac Foto: Shutterstock

VODOLIJA

Nezaposlene Vodolije danas mogu da očekuju važne vesti. Potrudite se da ostavite dobar utisak na razgovoru za posao. Oni koji su slobodni danas mogu upoznati srodnu dušu na nekom društvenom skupu. Variranje pritiska.

Vodolija Foto: Shutterstock

RIBE

Ovaj dan obeležiće proširenje kruga poslovnih saradnika. Uspeh u poslovnoj saradnji sa inostranstvom. Danas ćete rešiti jedan dugotrajan problem na nivou porodice i ukućana. Vaš odnos s partnerom sve je bolji. Smanjite unos slatkiša.

Ribe Foto: Shutterstock

Bonus video: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva