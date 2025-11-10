Slušaj vest

U centru Trebinja, u parku čuvenog pesnika Jovana Dučića, nalazi se jedna od najlepših srpskih pravoslavnih crkava posvećena Preobraženju Gospodnjem. Ovaj biser Republike Srpske je sagrađen krajem 19. veka, a u svom enterijeru krije neobične freske koje su ovih dana izazvale veliku pažnju korisnika društvenih mreža, među kojima je i predstava našeg velikog naučnika Nikole Tesle.

Pored svetitelja Srpske pravoslavne crkve u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg naslikani su i znameniti Srbi iz nacionalne istorije - carevi, kraljevi, vojskovođe, pesnici, naučnici. Iako se u crkvama uglavnom slikaju biblijski događaji i svetitelji, u trebinjskom hramu su prikazane i ličnosti koje nisu od crkve priznate kao svetitelji.

U našim crkvama možemo videti na zidovima predstave cara Dušana koji nije proglašen za sveca, a često i ktitore, patrijarhe, episkope, pa se tako u Hramu Svetog Save u Beogradu nalazi mozaik patrijarha Irineja. Međutim, trebinjska crkva je ipak jedinstvena, jer ličnosti oslikane u njoj nisu predstavljene ni u jednoj drugoj srpskoj crkvi.

Na južnom i severnom ulazu u hram naslikani su znameniti Srbi koji su na neki način zadužili srpski narod: car Dušan, vožd Đorđe Petrović - Karađorđe, Miloš Obrenović, kralj Petar I Karađorđević, kralj Aleksandar I. Pored istaknutih srpskih vladara, na zidovima hrama naslikani su i pesnici Desanka Maksimović, Jovan Dučić, Aleksa Šantić i Petar II Petrović Njegoš, naučnici Nikola Tesla, Milutin Milanković i Mihajlo Pupin, vojskovođe Miloš Obilić, Luka Vukalović, Bogdan Zimonjić, vojvode Živojin Mišić i Stepa Stepanović, Gavrilo Princip i drugi.

– Freske uvijek izražavaju život u carstvu nebeskom, gdje su sveti okupljeni oko Hrista. Ono što je specifično za naš hram je da smo pored svetitelja naslikali i druge ličnosti. Na taj način smo htjeli da pokažemo da nisu sveti jedino oni koji su u crkvenom kalendaru upisani crvenim ili crnim slovima, već da u carstvu nebeskom ima i onih koji nisu proglašeni svetiteljima, a vjerujemo da su tamo, kao što se molimo za sve ljude da ih Gospod primi u carstvo nebesko – objasnio je starešina hrama Mladen Žulović za Srpskainfo.

Svoje mesto u ovom hramu našao je i episkop zahumsko-hercegovački i primorski Atanasije, kao jedan od onih koji je u najtežim vrmenima devedesetih godina bio uz svoj narod u Republici Srpskoj.

Vladika Atanasije Foto: Nemanja Nikolić

U porti hrama je 2017. godine postavljen spomenik patrijarhu srpskom Pavlu koji su osveštali vladike Grigorije i Atanasije, episkop slavonski Jovan i arhiepiskop ohridski i mitropolit skopski Jovan.

Spomenik patrijarhu Pavlu u porti Crkve Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: Kurir/M.F.

