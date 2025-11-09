Slušaj vest

Posao: Imaćete dovoljno energije da uspešno izađete na kraj sa zastojima, napornim šefovima i neodgovornim kolegama. Bićete sigurni u sebe i taj osećaj biće dragocen u svakodnevnom poslovanju.

Ljubav: Otvaraju se nove ljubavne opcije, pa se može reći da će vas dosada i rutina zaobilaziti u širokom luku. Na pomolu je strastvena ljubav povezana s osobom koja putuje ili je to neko zavidnih intelektualnih kapaciteta. No ne brzajte s ulaskom u vezu.

Zdravlje: Imaćete Merkurovu podršku iz znaka Strelca, zbog čega ćete se psihički odlično osećati. Briljiraćete u komunikaciji, biti zabavni drugima, a i mnogima ćete pomoći svojim savetima. Bavite se sportom!

Najbolji dan: 11. novembar

Najlošiji dan: 9. novembar

Bik

Posao: U rezultatima svog rada istaknite samostalnost i odlučnost. Radite ispravno i na vreme se osigurajte potpisima ili kontaktima kod javnog beležnika, advokata ili nekog drugog stručnjaka.

Ljubav: Niste zadovoljni svojim partnerom, ali ni sami sa sobom. Možda razmišljate o raskidu, brkajući svoj manjak entuzijazma s rutinom u vezi. Ipak, strasti vam pored čestih svađa ipak ne manjka, pa ono što ne možete da postignete rečima, nadoknadite dodirima.

Zdravlje: Pripazite i na ovu nedelju jer će vladavina Škorpije loše delovati na vaše raspoloženje, ali i koncentraciju i energiju. Možda ste preopterećeni poslovnim zbivanjima, zbog čega ste jako umorni.

Najbolji dan: 14. novembar

Najlošiji dan: 12. novembar

Posao: Osetićete zamor i frustraciju zbog napetih međuljudskih odnosa. Smanjite svoje prohteve i kriterijume. Pojačajte pažnju u radu s brojkama, pazite šta potpisujete i s kim poslujete.

Ljubav: Bićete nervozni i svadljivi. Nemojte da dozvolite da osećanja ugroze vašu moć procenjivanja. Porodični i stambeni problemi postaju sve intenzivniji, ali ćete ih uspešno rešiti. U partneru potražite oslonac i nemojte ništa odlučivati na svoju ruku.

Zdravlje: Nemojte da dozvolite povremenim naletima nervoze da vam upropaste raspoloženje. Aktivan način života pokazaće se dobrim načinom za rešavanje napetosti i stresa, ali nemojte preterati u fizičkim naporima.

Najbolji dan: 11. novembar

Najlošiji dan: 15. novembar

Rak

Posao: Vrlo ste kreativni, spretni i brzi pa možete u vrlo kratkom vremenskom roku mnogo toga da obavite. Iskoristite svoj šarm kako biste pridobili ljude od kojih zavisi vaš napredak. Neki će napredovati u poslu.

Ljubav: Usamljeni, razmislite o prilici koja će vam se pružiti - zreli ste za novu ljubav ili produbljivanje osećanja. Prepustite se trenutku i budite spontani. Moguća je pustolovina i provod kakav možete samo da sanjate. Brakovi će doživeti novi uzlet.

Zdravlje: Nervoza i malodušnost odraziće se na vaš organizam u vidu gorušice, gastritisa ili problema sa spavanjem. Međutim, sreća je što primate dobar Sunčev uticaj, zbog čega ste prilično snažni i otporni na stres.

Najbolji dan: 10. novembar

Najlošiji dan: 11. novembar

Posao: Vraćaju vam se snaga i energija pa ćete moći racionalnije da prilazite postojećim problemima. Potpuno predavanje poslu mogao bi da bude lek za vaše dileme ili osetljivije odnose sa saradnicima.

Ljubav: Jasnije ćete shvatiti motive prevrtljivog partnerovog ponašanja. Pružite ruku pomirenja, počnite ispočetka, isplati se. Samci, očekuje vas novo poznanstvo – nemojte pokleknuti zbog stidljivosti ili nesigurnosti. Nešto veliko čeka na vas.

Zdravlje: Počećete bolje da se osećate, vratiće vam se dobro raspoloženje i potreba da se što više družite i zabavljate. Međutim, iz prikrajka vreba nepovoljna Venera pa ćete prečesto menjati raspoloženja.

Najbolji dan: 12. novembar

Najlošiji dan: 9. novembar

Devica

Posao: Nemojte se nervirati ako vas zatekne iznenadna promena planova. Probudite svoju dobro poznatu lukavost i prilagodite se izazovima. Mogući su stambeni problemi, kvarovi u kući, problemi sa smeštajem.

Ljubav: Kada je ljubav posredi, slušajte svoje srce i govor svoje intuicije. Slobodni bi mogli da se zaljube u stranca, poznatu osobu ili nekog na položaju. Device u braku mogu da očekuju veće razumevanje s partnerom i izađu iz emotivnih kriza.

Zdravlje: Doći će do pada energije i nervoze koja bi mogla da vam ometa san. Klonite se kasne večere i preteranog uživanja u kafi – ne pijte je na prazan želudac. Ako se osećate loše, dobro je proveriti krvni pritisak.

Najbolji dan: 13. novembar

Najlošiji dan: 11. novembar

Vaga

Posao: Odnosi s kolegama biće uspešni, a mnogi od vas mogli bi da prošire opseg poslovanja. Nove obaveze mogle bi da uključe i poslovne veze s rodbinom, a neki će razmatrati pokretanje privatnog posla.

Ljubav: Ovo je odličan period za poznanstva, zato se odazovite pozivima prijatelja na kafu, ples ili zabavu. Bračna veza je stabilna i bez promena. Neće vam nedostajati romantičnog duha i osećanja s kojima ćete partneru pokazati svu svoju ljubav.

Zdravlje: Moći ćete da se pohvalite privlačnim izgledom i velikom količinom energije. U periodu ste kada vam mnogo toga polazi za rukom, što doprinosi i vašem osećaju zadovoljstva. Zdravlje vam je dobro, ali pazite u saobraćaju.

Najbolji dan: 12. novembar

Najlošiji dan: 10. novembar

Škorpija

Posao: Spretno ćete ulaziti u nove poslovne projekte, dobro raspolagati imovinom i raspodeliti finansije. Zablistaćete kreativnim nastupom i mnogi će se oslanjati na vaše procene. Mogli biste i da napredujete.

Ljubav: Ako ste tražili zanos i uzbuđenje, nadohvat vam je ruke. Vaš živahan duh privlačiće udvarače i otvarati nove ljubavne kombinacije. Neki od vas će odjednom progledati i zaljubiti se u osobu koja vam je dosad bila samo prijatelj i savetnik.

Zdravlje: U sjajnoj ste formi. Nalet energije iskoristite za intenzivno vežbanje i boravak u teretani pa ćete brzo istesati liniju. Plenićete pažnju britkim i lucidnim izjavama, a mozak će vam raditi „punom parom“.

Najbolji dan: 9. novembar

Najlošiji dan: 11. novembar

Strelac

Posao: Neki projekti koje ste stopirali zbog raznih problema, sada će biti na putu ostvarenja. Bolje ćete zarađivati, iako vas prate troškovi vezani za kuću, stan ili automobil. Moraćete više da štedite.

Ljubav: Imaćete osećaj da partner nešto krije od vas ili vas uskraćuje svoje ljubavi i pažnje. U periodu ste kada obostrano poverenje lako može biti narušeno, ponekad i iz banalnih razloga. Ako ste sami, zagledaćete se u teško osvojivu osobu.

Zdravlje: Pojačava vam se koncentracija i vraća fizička energija. U tome će značajno kumovati Mars u vašem znaku koji će doprineti vašem dobrom raspoloženju, ali i dalje se čuvajte većih iscrpljenja i nezgodnih padova.

Najbolji dan: 12. novembar

Najlošiji dan: 15. novembar

Jarac

Posao: Ne dajte se uvući u rasprave, osvete ili akcije iz prkosa jer ćete se emotivno i fizički iscrpiti. Čuvajte se prevelike subjektivnost i preteranih reakcija. Neke kolege vam nisu naklonjene i rade vam iza leđa.

Ljubav: Naklonjena Venera razbuktaće vašu strast i podsetiti vas da postoji ljubav na prvi pogled. Snažnoj privlačnosti na zabavi ili putovanju nećete odoleti. Očekuje vas vest ili pismo iz inostranstva od nekog ko je imao važnu ulogu u vašem životu.

Zdravlje: Vodićete ispunjen i aktivan život, a posebno će vas zabavljati sve vrste timskih sportova. Međutim, kako je Mars u vašem 12. polju, pričuvajte se iscrpljenja koja bi mogla da vas zateknu nespremne. Više se odmarajte.

Najbolji dan: 14. novembar

Najlošiji dan: 10. novembar

Vodolija

Posao: Uprkos povremenim preprekama, bićete motivisani da pokrećete stvari, dokazivati se, deliti savete i stvarati nove poslovne veze. Pređašnji neuspeli poslovni projekti mogli bi da počnu da se ostvaruju.

Ljubav: Budite na oprezu jer je vaš odnos došao do osetljive tačke i dotakao se delikatne sfere u kom je ključna stvar međusobno popuštanje. Tolerišite prevrtljivo partnerovo ponašanje, ne svađajte se. Od ponedeljka otvoren razgovor mnogo toga rešava.

Zdravlje: Probavne tegobe biće posledica nezdravog načina života. Smanjite konzumiranje kafe i cigareta. Hronični bolesnici trebalo bi da posvete više pažnje očuvanju zdravlja i redovno uzimaju propisane lekove.

Najbolji dan: 13. novembar

Najlošiji dan: 11. novembar

Ribe

Posao: Istovremeno ćete morati da obavljate nekoliko poslova. Ako pokušate da prenesete deo obaveza na kolege, mogli biste da naiđete na otpor ili da budete nezadovoljni kvalitetom njihovog rada. Previše toga biće na vama, ali svejedno ste uspešni.

Ljubav: Planete iz znaka Škorpije pozivaju vas na druženje sa suprotnim polom, izlaske u vesela društva ili kraća putovanja. Ne smete biti sami - vaš šarm će vas učiniti popularnima i traženima, kako kod prijatelja i poznanika, tako i kod udvarača.

Zdravlje: Osećaćete se umorno i pospano, a zbog oslabljenog imuniteta lako biste mogli da obolite od prehlade ili grlobolje. Ipak, sve je prolazno jer dobar Sunčev uticaj vraća vam raspoloženje, a samim tim i dobru fizičku formu.

Najbolji dan: 9. novembar

Najlošiji dan: 15. novembar