Reči nastale od imena gradova, mesta ili regiona predstavljaju poseban fenomen u jeziku. One nose ne samo značenje, već i istoriju, kulturu i identitet, kao i zanimljive priče o tome kako je određeni naziv postao simbol nečega mnogo većeg od geografskog pojma. Takve reči se stvaraju kada se ime grada ili oblasti poveže sa specifičnim proizvodom, osobinom, stilom života ili važnim događajem.

U svakodnevici postoji mnogo takvih primera: kanarinac, kolonjska voda, limuzina, pergament, spa, šengen, čarlston, ali i jedan koji je duboko ukorenjen u tradiciji domaćinstava na Balkanu. Instagram stranica "Poreklo reči" skrenula je pažnju na ovaj fenomen, postavljajući i pitanje: Kako je čuveni "smederevac" dobio ime?

paprika se tradicionalno peče sa šporetu Foto: Mitar gavric / Panthermedia / Profimedia

Peć koja je obeležila epohu

Naziv "smederevac" odnosi se na najpoznatiji šporet na čvrsto gorivo na našim prostorima. Bio je neizostavan deo domova tokom velikog dela 20. veka. I danas ga mnogi koriste, a gotovo svi znaju za njega, čak i oni koji nikada nisu ložili vatru u ovakvoj peći. Ipak, malo ko zna da njegovo ime direktno potiče od grada u kome je nastao.

Prve livene peći u Srbiji počele su da se proizvode 1928. godine u Smederevu, u tadašnjoj fabrici Metalor i Ekonom. Tim potezom Smederevo je postalo pionir u domaćoj industriji grejanja i kuvanja na čvrsto gorivo.

Foto: Printscreen

Nova era posle Drugog svetskog rata

Posle Drugog svetskog rata fabrika dobija novo ime: Metalna industrija Milan Blagojević. Tada počinje nova faza proizvodnje. Umesto samo livenih peći, počinju da se izrađuju i emajlirani šporeti na čvrsto gorivo, praktičniji i izdržljiviji modeli koji su vrlo brzo osvojili tržište.

Upravo u tom periodu nastaje šporet koji će kasnije postati legenda, kao i njegov popularni nadimak - smederevac. Naziv se toliko odomaćio da je potpuno potisnuo fabričke oznake i postao opšte ime za ovu vrstu šporeta, bez obzira na proizvođača.

(Kurir.rs/ Blic žena)

