Dnevni horoskop za 10. novembar: Lavove čeka finansijski napredak, Vage Buran ljubavni period, a Vodolije...
Dnevni horoskop za 10. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove nedelje.
OVAN
Budite obazrivi prilikom potpisivanja dokumenata, budući da postoji mogućnost previda. Situacija zahteva oprez. Partner je posumnjao u vas i njegovo ispitivanje vas je uvredilo. Može lako doći do zahlađenja odnosa. Imate zavidan apetit.
BIK
Ovaj dan će vam doneti priliku da počnete da radite na projektu na kakvom dosad niste radili. Za to će biti potrebne nove veštine. Današnje obostrane impulsivne reakcije mogu stvoriti varnice između vas i partnera. Pad imuniteta.
BLIZANCI
Izlazite iz nepovoljnog perioda i mnoge stvari će vam ići od ruke. Ovaj dan donosi vam mogućnost za romantičan ljubavni sastanak sa osobom koja vam se dopada. Izbegavajte gazirana pića. U suprotnom, možete imati problem s grlom.
RAK
Odnos s problematičnim kolegom danas vam može zadati glavobolju. Pogoršanje međuljudskih odnosa. Rakovi koji su u vezi mogu da očekuju raspravu s partnerom. Imate različite stavove u pogledu bitnih pitanja. Alergija.
LAV
Konačno će vam stvari krenuti od ruke jer se u ovom periodu oslobađate usporavajuće energije. Finansijski napredak. Vaši odnosi s partnerom prolaze kroz period nesporazuma i sumnji. Kriza poverenja. Vrtoglavica. Nađite uzrok.
DEVICA
Od danas će vam mnoge stvari krenuti nabolje. Spremite se za akciju jer kreće period uspona u karijeri. Slobodne Device će početi da se viđaju sa osobom koju su upoznale preko posla. Početak tajne ljubavne veze. Probavne smetnje.
VAGA
Planetarni aspekti doneće vam važan poslovni sastanak. Uspeh u okviru uslužnih delatnosti i zdravstva. Slobodne Vage očekuje buran ljubavni period s brojnim prilikama. Upoznaćete privlačnu osobu u znaku Ovna. Bolovi u nogama.
ŠKORPIJA
Reorganizacija na poslu doneće nove elemente u radno okruženje. Međutim, to će vama doneti proširenje kruga dužnosti. Impulsivno reagujete na komentar partnera, a to danas može izazvati varnice i burnu raspravu. Promena dioptrije.
STRELAC
Strelčeve koji se bave trgovinom ili imaju privatni biznis očekuje povećani obim posla. Finansije se popravljaju. Odnos s partnerom mogu obeležiti nesporazumi. Imate potpuno različite stavove o bitnim stvarima. Moguće respiratorne infekcije.
JARAC
Saradnja sa inostranstvom može se intenzivirati u ovom periodu. Očekuje vas rad na novom projektu. Odlučili ste da prekoračite granice prijateljstva sa osobom koju dugo znate. Uskoro sledi sastanak i zbližavanje. Anksioznost.
VODOLIJA
Vodolijama koje se bave kreativnim zanimanjem ili umetnošću ovaj dan donosi pohvale i priznanja za postignute rezultate. Ovaj dan vam donosi izazov, jer vam se sve više dopada osoba koja nije slobodna. Početak tajne veze. Variranje pritiska.
RIBE
Glavna tema ovog dana su dogovori sa članovima vašeg tima. Pred vama je rad na novom projektu. Danas ćete imati veoma zanimljiv izlazak s prijateljima. Na zabavi možete upoznati osobu koja će vas potpuno fascinirati. Glavobolja.
