Dnevni horoskop za 10. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove nedelje.

OVAN

Budite obazrivi prilikom potpisivanja dokumenata, budući da postoji mogućnost previda. Situacija zahteva oprez. Partner je posumnjao u vas i njegovo ispitivanje vas je uvredilo. Može lako doći do zahlađenja odnosa. Imate zavidan apetit.

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BIK

Ovaj dan će vam doneti priliku da počnete da radite na projektu na kakvom dosad niste radili. Za to će biti potrebne nove veštine. Današnje obostrane impulsivne reakcije mogu stvoriti varnice između vas i partnera. Pad imuniteta.

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

BLIZANCI

Izlazite iz nepovoljnog perioda i mnoge stvari će vam ići od ruke. Ovaj dan donosi vam mogućnost za romantičan ljubavni sastanak sa osobom koja vam se dopada. Izbegavajte gazirana pića. U suprotnom, možete imati problem s grlom.

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RAK

Odnos s problematičnim kolegom danas vam može zadati glavobolju. Pogoršanje međuljudskih odnosa. Rakovi koji su u vezi mogu da očekuju raspravu s partnerom. Imate različite stavove u pogledu bitnih pitanja. Alergija.

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

LAV

Konačno će vam stvari krenuti od ruke jer se u ovom periodu oslobađate usporavajuće energije. Finansijski napredak. Vaši odnosi s partnerom prolaze kroz period nesporazuma i sumnji. Kriza poverenja. Vrtoglavica. Nađite uzrok.

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

DEVICA

Od danas će vam mnoge stvari krenuti nabolje. Spremite se za akciju jer kreće period uspona u karijeri. Slobodne Device će početi da se viđaju sa osobom koju su upoznale preko posla. Početak tajne ljubavne veze. Probavne smetnje.

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VAGA

Planetarni aspekti doneće vam važan poslovni sastanak. Uspeh u okviru uslužnih delatnosti i zdravstva. Slobodne Vage očekuje buran ljubavni period s brojnim prilikama. Upoznaćete privlačnu osobu u znaku Ovna. Bolovi u nogama.

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

ŠKORPIJA

Reorganizacija na poslu doneće nove elemente u radno okruženje. Međutim, to će vama doneti proširenje kruga dužnosti. Impulsivno reagujete na komentar partnera, a to danas može izazvati varnice i burnu raspravu. Promena dioptrije.

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

STRELAC

Strelčeve koji se bave trgovinom ili imaju privatni biznis očekuje povećani obim posla. Finansije se popravljaju. Odnos s partnerom mogu obeležiti nesporazumi. Imate potpuno različite stavove o bitnim stvarima. Moguće respiratorne infekcije.

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

JARAC

Saradnja sa inostranstvom može se intenzivirati u ovom periodu. Očekuje vas rad na novom projektu. Odlučili ste da prekoračite granice prijateljstva sa osobom koju dugo znate. Uskoro sledi sastanak i zbližavanje. Anksioznost.

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

VODOLIJA

Vodolijama koje se bave kreativnim zanimanjem ili umetnošću ovaj dan donosi pohvale i priznanja za postignute rezultate. Ovaj dan vam donosi izazov, jer vam se sve više dopada osoba koja nije slobodna. Početak tajne veze. Variranje pritiska.

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

RIBE

Glavna tema ovog dana su dogovori sa članovima vašeg tima. Pred vama je rad na novom projektu. Danas ćete imati veoma zanimljiv izlazak s prijateljima. Na zabavi možete upoznati osobu koja će vas potpuno fascinirati. Glavobolja.

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

