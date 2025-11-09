Slušaj vest

Mnogi od nas misle da je ostavljanje uređaja uključenih u utičnici praktično i bezopasno, čak i kada su isključeni. Međutim, iako se čini da troše minimalno struje, mnogi aparati i dalje vuku struju čak i kada deluju ugašeno. Vremenom se to nagomilava i može značajno povećati mesečni račun za struju, posebno u periodima kada su cene energije više.

Inženjer iz kompanije "Boiler Central", Džejms Elston, izdvojio je za portal "Express" nekoliko uređaja koje nikako ne bi trebalo ostavljati u ovom režimu. Njegova računica pokazuje da i najmanji potrošači mogu napraviti veliku razliku tokom godine. Pojedini čak mogu i dalje biti opasni, ne samo zbog visokog računa, čak i kada su ugašeni.

Laptop troši oko 50W dok su uključeni osam sati dnevno, što na godišnjem nivou može iznositi i do 290 evra. Na takozvanom "standby" režimu troše u proseku 3W, što na prvi pogled deluje zanemarljivo, ali ako ga nikada ne isključujete, to vas može koštati oko 9 evra godišnje.

laptop Foto: printscreen YT

Osim potrošnje, stalno držanje laptopa priključenog na punjač oštećuje bateriju. Stručnjaci savetuju da uređaj isključite iz struje čim završite s korišćenjem.

Televizori: klikom na daljinskom ne znači da je isključen

Savremeni televizori, za razliku od starih modela, ostaju u ovom režimu čak i kada ih isključite daljinskim. To znači da i dalje troše energiju, oko 2W, što godišnje iznosi blizu 6 evra.

Ako želite da potpuno prekinete potrošnju, potrebno je da ih isključite iz zida ili koristite produžni kabl sa prekidačem. Na taj način televizor će zaista biti ugašen.

televizor Foto: patchanu noree / Alamy / Alamy / Profimedia

Gejming konzole: zabava koja košta i kada ne igrate

Gejming konzole troše više nego što mislite. Samo na "standby" režimu mogu dodati oko 3 evra godišnje na račun za struju. Tokom aktivnog igranja, troše i do 120W po satu, što godišnje može iznositi oko 15 evra ako igrate svaki dan.

Saveti stručnjaka su jednostavni - kada završite sa igrom, uvek ugasite konzolu i isključite je iz struje.

gejming konzole Foto: Alejandro Bernal / Alamy / Profimedia

Pametni zvučnici: mali potrošač koji stalno radi

Pametni zvučnici troše malo energije, ali problem je u tome što su stalno uključeni. U proseku koriste 3W dok rade, a i kada su u "standby" režimu, odnosno nisu isključeni iz struje u potpunosti, troše oko 2W. Tokom godine, to znači dodatnih 6 evra na vaš račun.

Ako ih ne koristite redovno, povremeno ih isključite iz utičnice, ne samo da ćete uštedeti, već i produžiti njihov vek trajanja.

Zvučnici Foto: Shutterstock

Iako se čini da su ovi iznosi zanemarljivi, kada saberete sve uređaje u domaćinstvu - televizore, laptopove, konzole i zvučnike - potrošnja na "standby" režimu može lako dostići i nekoliko desetina evra godišnje.

Klikom na link pročitajte koja tri kućna aparata ne smete da uključujete u produžni kabl.

Saveti stručnjaka su jednostavni:

Isključujte uređaje iz struje kada ih ne koristite.

Koristite produžne kablove sa prekidačem.

Redovno proveravajte da li su kućni aparati zaista ugašeni.

Male promene u svakodnevnim navikama mogu se značajno odraziti na vaš račun za struju i na životni vek vaših uređaja.

(Kurir.rs/ Ona)