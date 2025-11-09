nije bio izbirljiv, ali...

nije bio izbirljiv, ali...

Bivši jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito važio je za velikog hedonistu. Kako tvrdi njegov poslednji batler i lični kuvar, Slovenac Jože Oseli u knjizi "Titovi poslednji dani", doživotnom predsedniku SFRJ uvek bi servirali različito meso, priloge i salate, a on je sam stavljao šta će pojesti u određenom trenutku.

Jože Oseli je od 1972. godine radio u Titovoj rezidenciji na Brdu kod Kranja. Na toj poziciji ostao je sve do Titove smrti 1980. godine. Kada su Brozu jednom prilikom servirali puževe, odlučno je rekao:

"O ne, ja baš ne bih jeo puževe"

Josip Broz Tito Foto: Beldocs promo

Slavni slovenački kuvar je zajedno sa suprugom Metkom sedam i po godina bio zadužen za pripremu hrane i organizaciju prijema u Titovoj rezidenciji. Zahvaljujući radu za predsednika, Oseli je imao priliku da kuva za mnoge poznate ličnosti iz sveta politike i filma.

Josip Broz Tito je obožavao zagorsku kuhinju, a pre svega štrukle (vrsta pite). Od mesa je posebno voleo govedinu, a jutro je započinjao kratkim espresom bez šećera.

Kada je u Severnoj Koreji dobio na poklon čaj od ženšena, započeo je s ritualom ispijanja ovog napitka pre spavanja.

Kako je navedeno na portalu "Lepote Srbije", zahvaljujući radu za predsednika, Oseli je kuvao za mnoge poznate osobe iz sveta politike i filma.

