Energija retrogradnog Merkura oseti se već na samom početku nedelje. Pojedinim pripadnicima Zodijaka ne gine neprijatan sastanak, ali neki horoskopski znakovi uspeće da uberu plodove vrednog rada. Pogledajte kakva je astrološka prognoza za današnji dnevni horoskop.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Atmosfera neizvesnog iščekivanja stvara vam nervozu i dilemu šta uraditi dalje. Oslonite se na članove tima. Poznanstvo sa osobom s posla lako se može pretvoriti u tajnu vezu. Teško da ćete odoleti iskušenju. Probavne smetnje.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj dan može vam doneti prvi značajan pomak na finansijskom planu. Dinamika u okviru platnog prometa i pojačan obim posla. Nalazite se u situaciji da uđete u tajnu vezu sa osobom koju poznajete preko prijatelja. Prehlada.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan donosi vam pohvale od nadređenih. Ispoljili ste veliku efikasnost u obavljanju radnih zadataka. Očekuje vas početak tajne veze sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Pazite da ne budete otkriveni. Izbegavajte brzu hranu!

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poslovni sastanak sa saradnicima obeležiće konstruktivan dogovor o saradnji. Finansijska situacija se popravlja. Danas kao da ste namagnetisani. Na svakom koraku će biti prilike za flert jer ćete biti okruženi obožavaocima. Smanjite pušenje!

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljan period koji vam može doneti priznanje na poslu. Ispoljili ste veliku efikasnost i to će se dobro odraziti na vaše prihode. Očekuje vas ljubavna avantura s privlačnom osobom na nekom putovanju. Buran ljubavni period. Postali ste hipohondar.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Važan poslovni dogovor koji će vam doneti bitne smernice za dalje poslovanje. Uspeh u kreativnim zanimanjima. Bogat društveni život i brojni izlasci doneće vam priliku da upoznate jednu veoma privlačnu osobu u znaku Riba. Glavobolja.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Sastanak s nadređenima može proteći u napetoj atmosferi. Jedan kolega širi spletke o vama i gradi rivalski odnos. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Planirate zajedničko putovanje na egzotičnu destinaciju. Upadate u melanholiju.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Škorpije koje se bave trgovinom i finansijama danas mogu da odahnu, jer će im posao konačno krenuti od ruke. Partner igra igru vruće-hladno, ali vi ste rešili da tome stanete na put. Postavite granicu svoje tolerancije. Bolovi u šakama.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Nepouzdani poslovni saradnik može danas da vas izbaci iz takta. Pripremite rezervni plan. Partner može da vam zameri da se ponašate protivrečno i da nešto krijete. Promenite nešto u svom ponašanju prema njemu. Bolovi u nogama.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Veoma važan poslovni dogovor može da bude glavna tema ovog dana. Očekuje vas zaključenje ugovora. Mogući su nesporazumi s partnerom. Danas ćete na sve reagovati impulsivnije nego inače, pa su moguće rasprave. Probavne smetnje.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Veliki broj planeta u vašem polju novca ukazuje na to da su upravo finansije glavna tema ovog perioda. Očekuje vas nov izvor prihoda. Vaš odnos s partnerom se stabilizuje i ulazi u daleko mirniju fazu. Očekuje vas putovanje. Iritacija kože.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ribe koje se bave uslužnim delatnostima mogu da postignu odlične rezultate poslovanja. Na nekom skupu vas očekuje susret sa osobom koja će privući vašu pažnju. Migrena.

