proveo se za sve pare

proveo se za sve pare

Slušaj vest

Pre nekoliko meseci jedan putnik iz inostranstva posetio je Srbiju i odlučio da na internetu podeli svoje utiske. Njegov post na Reditu ubrzo je privukao pažnju mnogih korisnika, jer je opisao iskustvo koje ga je, kako kaže, "potpuno osvojilo".

Ovaj stranac, koji je ranije već bio u našoj zemlji i stekao brojne prijatelje, dobio je poziv da prisustvuje krsnoj slavi jednog od njih. Isprva je bio neodlučan da li da dođe, ali je na kraju rešio da prihvati poziv – odluku zbog koje, priznaje, "nije mogao biti srećniji".

Veče pred slavu: upoznavanje sa tradicijom

- Zdravo, srpski prijatelji! Pre oko godinu dana sam pisao o svojoj prvoj poseti Srbiji i o tome koliko me je zemlja prijatno iznenadila. Ovog puta sam došao ponovo – zbog poziva prijatelja koji je slavio slavu. Upravo sam se vratio i želim da vam kažem… bilo je fantastično, napisao je on.

Stigao je kod domaćina dan ranije i prisustvovao takozvanoj "predslavi", intimnom porodičnom okupljanju uz molitvu, slavski kolač, žito i večeru. Kaže da ga je posebno dirnula toplina porodice i pažnja koju su mu posvetili:

- Sve je bilo veoma mirno i lepo. Osećao sam da žele da mi približe običaje u opuštenoj atmosferi. To iskustvo mi je mnogo značilo.

Dan slave: manastir, pripreme i gostoprimstvo

Sledećeg jutra, zajedno sa porodicom, otišao je u obližnji manastir gde je sveštenik osveštao i prelomio slavski kolač.

- Bio je izuzetno ljubazan i kada je čuo da sam stranac, dočekao me sa osmehom i toplinom. Posle službe pomagao sam u pripremama za slavlje i zaista sam uživao u svakom trenutku. Osećao sam se kao deo porodice, napisao je.

"Hrana, pa još hrane, i naravno – rakija"

Kada su gosti počeli da pristižu, usledilo je, kako je opisao, "pravo slavlje u srpskom stilu".

Stranac u Srbiji bio na slavi pa podelio svoje iskustvo Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

- Oko tri popodne kuća se već punila ljudima, a sto hranom i pićem. Hrana. Još hrane. Piće. Još pića. Nekako sam preživeo sve ture rakije. Svi su bili izuzetno ljubazni, mnogi su želeli da razgovaraju, a oni koji su znali engleski prilazili su da se upoznamo. U jednom trenutku su se našalili: "Sad si pravi Srbin, preživeo si slavu", prepričava on.

"Srbija mi sve više osvaja srce"

Već sledećeg dana morao je da se vrati kući zbog posla, ali mu je slavlje ostalo urezano u sećanju kao nešto posebno.

- Bilo je zaista predivno iskustvo – toplo, duhovno, veselo i puno gostoprimstva. Neizmerno sam zahvalan i želeo sam da to podelim sa vama. Srbija mi sve više osvaja srce. Vidimo se uskoro, napisao je na kraju.

Reakcije: "Rakija povezuje ljude"

Stranac bio na slavi u Srbiji pa preneo svoje utiske Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Njegova objava izazvala je mnoštvo komentara, a mnogi Srbi su mu zahvalili na lepim rečima i dodali da su krsne slave za njih najlepši deo godine – trenutak kada se porodica okuplja, deli hranu, osmehe i ljubav.

Jedan korisnik je duhovito prokomentarisao: "Rakija povezuje ljude – i narode."

Pogledajte video: Otac Gligorije objasnio šta je najvažnije da se uradi u sezoni slava