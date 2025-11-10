Slušaj vest

Da, stiglo je to vreme ponovo. Treći i poslednji retrogradni Merkur za 2025. odvija se od 9. do 29. novembra. Ovog meseca, planeta komunikacije i intelekta kreće svoj poznati „unazadni“ put kroz impulsivni znak Strelca, pre nego što pređe u strastveni Škorpiju. Energija može delovati haotično, sa trenutnim naglim promenama, iskrenim i ponekad brutalnim uvidima, koji potom ustupaju mesto mirnoj introspekciji i jasnoći.

Da li možete očekivati promene u planovima? Priliku da prepišete stare scenarije? Neočekivane obrte? Prema Priscili Limi de Šarbonijer, astrologu, autorki i osnivaču personalizovane astrologijske aplikacije Soulloop, odgovor je - da:

Ilustracija Foto: sun ok/Shutterstock

- Komunikacija, posao i planiranje dolaze u prvi plan, dotičući kako velike priče koje pričamo sebi, tako i neizgovorene istine koje oblikuju naše najbliže odnose.

Iako Merkur u retrogradnom hodu ima reputaciju da remeti putovanja i uzrokuje tehničke kvarove, njegova energija može biti vrlo osvetljavajuća – posebno kada je reč o našim ograničavajućim uverenjima, filozofijama i načinu razmišljanja.

- Kada je Merkur retrogradan, um radi punom frekvencijom. Naša pažnja za detalje se pojačava, svest o greškama raste, a nesavršenosti postaju vidljive. Istovremeno, postajemo jasniji u izražavanju, sposobni da gradimo ideje iz temelja i pretvaramo kompleksnost u jasnoću, objašnjava Lima de Šarbonijer.

Šta znači retrogradni Merkur?

- Retrogradni Merkur se događa kada planeta komunikacije izgleda da se kreće unazad po nebu, što je optička iluzija sa stvarnim efektima. To je vreme kada komunikacija, putovanja, ugovori i tehnologija mogu biti problematični, ali je takođe moćan trenutak za introspektivno razmišljanje, kaže Lima de Šarbonijer.

Horoskop Foto: Hugo Gonçalves / Panthermedia / Profimedia

Ako vam se čini da je Merkur stalno retrogradan, razlog je što se njegovo unazadno kretanje događa prilično često - tri do četiri puta godišnje. Ipak, kako ističe Lima de Šarbonijer, planeta zapravo ne ide unazad - samo tako deluje jer je retrogradni Merkur najbliža planeta Suncu i ima kraću orbitalnu putanju.

Kako da iskoristite retrogradni Merkur?

Percepcija unazadnog kretanja može se posmatrati kao podsetnik da proverimo određene aspekte svog života. Astrologija je, na kraju krajeva, o radu sa energijom – a ne protiv nje.

- Energija Merkura okreće se unutra, pozivajući nas da se osvrnemo na prošlost, razjasnimo nesporazume i promenimo način na koji mislimo, govorimo i povezujemo se, kaže Lima de Šarbonijer.

Drugim rečima, Merkur u retrogradnom hodu je prilika da „usporite, reflektujete i uskladite se“.

- Bilo da je u pitanju fino podešavanje poruke, ponovno povezivanje sa važnim ljudima ili prepravljanje planova koji su nekada delovali pogrešno, ovaj period vam pomaže da se vratite na pravi put sa više mudrosti i svrhe. Iskoristite ovo vreme da unapredite komunikaciju, preispitate odluke i udahnete novi život starim idejama.

Saveti za Merkur u retrogradnom hodu Ne žurite sa odlukama: Ako nešto deluje pogrešno, verovatno jeste. Dajte sebi prostor.

Ako nešto deluje pogrešno, verovatno jeste. Dajte sebi prostor. Reflektujte i prepravite: Bilo da je u pitanju poslovni predlog, ljubavno pismo ili kreativni projekat, dopustite sebi da uredite pre nego što pošaljete.

Bilo da je u pitanju poslovni predlog, ljubavno pismo ili kreativni projekat, dopustite sebi da uredite pre nego što pošaljete. Ponovno se povežite: Stari prijatelji, klijenti ili ideje mogu se ponovo pojaviti. Nije slučajno, tu je nešto vredno.

Stari prijatelji, klijenti ili ideje mogu se ponovo pojaviti. Nije slučajno, tu je nešto vredno. Pravite rezervne kopije: Tehnički problemi su realni. Sačuvajte svoj rad, proverite detalje i pročitajte sitna slova. Koji horoskopski znakovi su najviše pogođeni?

Horoskop Foto: Shutterstock

Iako će svaki znak biti pogođen Merkur u retrogradnom hodu 2025, efekti će se razlikovati. U novembru, oni sa jakim pozicijama u Strelcu i Škorpiji mogu očekivati snažan uticaj, jer tranzit prolazi kroz njihove znakove. Takođe, Device i Blizanci, kojima Merkur vlada, takođe će biti značajno pogođeni.

Škorpije će doživeti ovo retrogradno kretanje kao duboko uranjanje u moć prisutnosti, suočavanje sa neizgovorenim mislima i završavanje započetih priča. Intuicija i osetljivost rastu, a planovi se usklađuju sa sopstvenim talentima i vrednostima.

Strelčevi će prvo fokus biti na identitetu, a zatim prelazi u istraživanje sećanja, snova i uvida koji oblikuju njihovu prisutnost. Potreban je strpljiv pristup i introspektivno slušanje unutrašnjeg glasa.

Device i Blizanci doživljavaju retrogradnost kao „restart sistema“. Device preispituju komunikaciju i učenje, dok Blizanci balansiraju davanje i primanje u partnerskim odnosima i saradnji.

Saveti za retrogradni Merkur po znakovima

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje kao TED Talk sa previše kofeina. Preplavljeni ste mišljenjima, jurite velike ideje i slučajno pretvarate neobavezne razgovore u debate koje niko nije tražio. Zatim se sve menja: svetlo reflektora se pomera unutra, otkrivajući šta je neizgovoreno – u finansijama, poverenju, željama, kontroli – i odjednom svaki razgovor tipa „nije važno“ deluje kao emocionalna ekskavacija. Do decembra dolazi jasnoća, i ponovo sanjate velike snove, ali ovog puta vaše samopouzdanje počiva na istini, a ne na predstavi.

Kako preživeti: Meditirajte pre nego što progovorite, pročitajte poruke pre nego što ih pošaljete i dišite pre reakcije. Kada situacija postane intenzivna, birajte iskrenost umesto defanzivnosti. Usporavanja tretirajte kao detoks za reči, novčanik i odnose. Nagrada? Jasniji glas, čistiji početak i planovi koji konačno imaju smisla.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje sa rečima koje lete brže od vaše strpljivosti, temperamenti se pale, i odjednom ste u razgovorima koji više liče na ispovesti ili borbe za moć. Zatim sve postaje intimno i otkrivajuće: odnosi postaju ogledala, stare dinamike se vraćaju, i vidite ko zaista sluša, a ko samo priča. Do decembra vatra se vraća, ali je čišća, mudrija i potkrepljena emocionalnim dokazima koje niste znali da imate.

Kako preživeti: Govorite manje, ali sa više smisla. Kada se napetost poveća, oduprite se želji da pobedite u raspravi i umesto toga težite razumevanju. Proverite finansijske poteze, ponovo razmotrite granice i prestanite preterano deliti iz frustracije. Novembar je praktično kurs emocionalne inteligencije: završite ga sa dostojanstvom, a decembar vas nagrađuje dubinom, jasnoćom i malo zaslužene iskre.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje kao scena iz romantične komedije u kojoj se posvađate. Brzi dijalog, jaka mišljenja i barem jedan dramatičan izlazak. Odnosi, radna partnerstva ili saradnje deluju začinjeno i nepredvidivo, jer svi insistiraju na tome da su „u pravu“. Zatim ton prelazi: svetlo reflektora pomera se ka vašim rutinama, granicama i nivoima stresa, pozivajući vas da se suočite sa onim što tiho iscrpljuje vašu pažnju. Do decembra, razgovori se smiruju, hemija se obnavlja i konačno znate koje veze zaista vrede.

Kako preživeti: Razmislite pre nego što reagujete. Birajte jasnoću umesto duhovitih replika i ostavite prostor za odmor kada je sve previše. Popravite male stvari, rasporede, navike u zdravlju i haos u inboxu pre nego što eskalira u veće probleme. Magija ovog perioda je da kada očistite buku, ono što ostaje zaista deluje stvarno i obostrano.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje haosom u kalendaru. Previše mejlova, previše mišljenja i jedan zadatak više koji nije bio zaista hitan. Produktivnost se sudara sa izgaranjem jer motivacija kolidira sa nestrpljenjem, i odjednom se pitate zašto uopšte sve ovo zauzeće. Zatim se tempo smiruje: kreativnost, zadovoljstvo i srce dolaze u prvi plan, podsećajući vas da radost pokreće fokus bolje nego bilo koji pritisak. Do decembra ste ponovo u pokretu, ali ovog puta sa svrhom, ritmom i boljim razumevanjem šta zaista zaslužuje vašu energiju.

Kako preživeti: Prestanite da glorifikujete multitasking. To nije prednost, već iscrpljivanje. Kada sve deluje pomešano, napravite korak unazad, dišite i prepišite listu zadataka oko onoga što zaista važno. Dozvolite igri, odmoru i inspiraciji da napune vaše baterije pre nego što se vratite obavezama. Umesto da radite više, radite ono što vas zaista čini živim.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje dramom koja može da parira filmskom scenariju. Kreativne varnice, smela priznanja, možda i rizičan SMS poslat u trenutku strasti. Strasti su visoke i samoizražavanje se oseća električno dok se sve ne pomeri unutra: porodične stvari, nostalgija ili emocionalni koreni zahtevaju vašu punu pažnju. Do decembra, boja se vraća. Vi ste hrabriji, jasniji i spremni da opet stvarate, flertujete ili sijate, ali sada iz mesta emocionalne istine, a ne impulsa.

Kako preživeti: Ne dozvolite da inspiracija preraste u haos. Kada život deluje kao scena koju ne možete kontrolisati, pauzirajte pre nego što delujete. Ponovo posetite ono što vas ukorenjuje – dom, porodicu koju ste odabrali, mirne rituale – i neka to bude vaš reset taster. Kada buka utihne, vaše samopouzdanje će se osećati manje kao gluma, a više kao nešto što zaista posedujete.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje sitnim komentarima koji prerastaju u prave debate – posebno kod kuće: svaki porodični ili sobni chat deluje kao grupna terapija na koju se niste prijavili. Zatim se fokus pomera spolja: komunikacija postaje oštra, reči imaju težinu, i shvatate koliko ton i tempo mogu da naprave ili pokvare trenutak. Do decembra mir se vraća, vazduh se razbistrava i spremni ste da obnovite svoj prostor, fizički i emotivno, u nešto što zaista deluje smireno.

Kako preživeti: Udahnite pre odgovora, posebno kada tema dira u srž. Preuredite prostor ili uredite neki kutak umesto da se prepuštate negativnim mislima – iznenađujuće je terapeutski. Proverite poruke, ponovo preispitajte stare nesporazume i birajte prisutnost umesto sitničavosti. Mesec testira vaše strpljenje, ali na kraju ćete imati jače granice, mekše ivice i prostor koji konačno deluje kao vaš.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje verbalnim vatrometom. Svi imaju mišljenje, a vaše može izaći brže (i glasnije) nego što ste planirali. Mejlovi, poruke i razgovori nose dodatnu iskru, ali jasnoća ostaje u drugom planu. Zatim se stvari usporavaju: podstiče se da pogledate šta je zaista vredno, vaš vreme, energija i glas, i da odlučite u šta vredi ulagati. Do decembra komunikacija ponovo teče, ali sada sa toplinom, duhovitošću i svrhom koja zaista dopire do drugih.

Kako preživeti: Govorite manje, slušajte više. Kada sumnjate, sačuvajte ispovest kao nacrt. Ponovo pročitajte svaku poruku pre slanja, posebno ako emocije upravljaju situacijom. Preispitajte šta i ko zaslužuje vašu mentalnu pažnju. Kada buka nestane, vaše reči će imati više uticaja kada dolaze iz mira, a ne haosa.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje kao vuča užetom između onoga što želite i onoga što vam treba: trošenje, zarađivanje ili dokazivanje sopstvene vrednosti odjednom postaje napeto. Možda jurite trenutna zadovoljstva ili govorite pomalo previše o finansijama, samopouzdanju ili samopoštovanju pre nego što shvatite da se nešto dublje menja ispod površine. Zatim dolazi reset: preispitujete identitet, svrhu i način na koji se pojavljujete kada vas niko ne gleda. Do decembra ste ponovo u svom ritmu, prizemljeni, sigurni u sebe i spremni da ulažete energiju tamo gde se zaista isplati.

Kako preživeti: Pauzirajte pre nego što prevlačite, potpisujete ili govorite. Impuls da dokažete sebe može više iscrpiti nego vaš novčanik, zato proverite šta pokreće vaše izbore. Napravite inventar navika, odnosa, prioriteta i obnovite ih iz onoga što je istinito, a ne sjajno na papiru. Nagrada je suština: jasniji osećaj sebe kojeg nijedan trend ili transakcija ne može poljuljati.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje kao lični rebrending koji je malo izmakao kontroli. Zapaljeni ste, govorite šta mislite (a možda i šta ne biste trebali), željni da napravite poteze koji dokazuju da se razvijate. Zatim se tempo pomera unutra: iza samopouzdanja, dublja pitanja izranjaju o tome šta vas pokreće i šta izbegavate zauzeti ostajući zauzeti. Do decembra izlazite sa jasnijom vizijom, i dalje hrabri, ali sada prizemljeni; manje o impresioniranju sveta, više o životu iz svoje istine.

Kako preživeti: Oduprite se potrebi da sprintate kada bi refleksija bolje služila. Kada sve deluje hitno, uzmite miran dan i pustite umu da sustigne vašu ambiciju. Zabeležite šta se stalno vraća, verovatno je pravi problem. Kada vaš unutrašnji plamen ponovo plane, znaćete tačno šta zaslužuje vašu energiju, a šta je samo šum u prerušavanju.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje nemirnim snovima i pomešanim signalima. Preplavljeni ste idejama, ali ne možete baš da razlučite koje su inspirisane, a koje su samo beg od realnosti. Sredinom meseca atmosfera postaje društvena, podstičući stare prijatelje, nedovršene projekte i spoznaju da se vaši krugovi možda menjaju tiho, ali značajno. Do decembra, samoća ponovo deluje magnetno: žudite za mirom, privatnošću i dubljim kreativnim ritmom koji može doći samo iz povremenog isključivanja.

Kako preživeti: Verujte svojoj intuiciji, ali proveravajte svoje fantazije. Kada razgovori postanu nejasni ili planovi izgledaju pogrešno, napravite pauzu umesto da forsirate jasnoću. Ponovo se povežite sa nekoliko ključnih prijatelja koji vas zaista prizemljuju, a ne onima koji vas iscrpljuju. Neka vam novembar pokaže da povlačenje nije nestajanje, već način da pronađete svoj signal u celoj buci.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje sa socijalnim iskricama: grupni chatovi eksplodiraju, saradnje se zagrevaju i svi odjednom imaju mišljenje o vašim planovima. Zatim se fokus pomera na posao i reputaciju: projekat, cilj ili javni potez zahtevaju preispitivanje, pozivajući vas da se suočite sa stvarima koje su više o performansu nego o svrsi. Do decembra ste ponovo u akciji, reenergizovani, bolje usklađeni i okruženi ljudima koji zaista razumeju vašu viziju.

Kako preživeti: Ne mešajte buku sa momentumom. Povucite se iz gužve dovoljno dugo da vidite koji kontakti vas podižu, a koji samo pojačavaju vaše ideje. Ponovo razmislite o ciljevima, posebno onima zasnovanim na potvrđivanju drugih, a ne na iskrenoj ambiciji. Kada prilagodite publiku, vaša poruka ima stvarni uticaj, umesto da se izgubi u skrolovanju.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Novembar počinje ambicijom na punoj jačini. Predstavljate ideje, postavljate ciljeve i jurite vidljivost kao da je svet vaša scena. Zatim sve usporava i produbljuje: veliki planovi ulaze u režim pregleda, a pitanja o smislu, pravcu ili integritetu izlaze na površinu. Do decembra, zamah se vraća sa oštrijim fokusom; još uvek težite visoko, ali sada sa svrhom umesto pritiska.

Kako preživeti: Ne mešajte pokret sa napretkom. Pre nego što napravite karijerni potez ili hrabro objavite nešto, sedite i razmislite šta ih zaista pokreće – ego, uzbuđenje ili iskrena vizija. Ponovo preispitajte šta za vas znači uspeh, a ne šta izgleda dobro online. Kada jasnoća klikne, vaše samopouzdanje prestaje da se „izvodi“ i počinje da gradi nešto što traje.

