Dva nebodera snimljena iz istog ugla, optička iluzija koja zbunjuje posmatrače na Redditu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je potpuno zbunio korisnike interneta — dva nebodera snimljena iz istog ugla, a svi pokušavaju da otkriju koji je zapravo bliži kameri.

Na prvi pogled, većina je uverena da je zgrada svetlije boje, ona s desne strane, bliža. Ipak, stvarnost je potpuno drugačija!

Iluzija koja vara i najpažljivije posmatrače

Fotografiju je na Redditu objavio korisnik pod nadimkom Confusing_Perspective, uz jednostavno pitanje:

Dva nebodera snimljena iz istog ugla, optička iluzija koja zbunjuje posmatrače na Redditu. Foto: Printscreen/Reddit

„Koja je zgrada bliža?“

Komentari su se odmah nizali, a korisnici su se podelili u dva tabora — jedni tvrde da je desna zgrada bliža, dok su drugi sigurni da je to leva. Ova optička iluzija je, kako mnogi kažu, „jedna od najboljih koje su ikada videli“.

Jedan korisnik je napisao:

„Moj prvi utisak bio je da je desna zgrada bliža, ali kad sam bolje pogledao, shvatio sam da je to leva.“

I bio je u pravu.

Rešenje zagonetke

Ako pažljivo zumirate fotografiju, primetićete da se vrh leve zgrade blago preklapa sa desnom, što znači da je upravo leva zgrada bliža objektivu.

Zbog načina na koji su zgrade snimljene i njihovog spoja u perspektivi, ljudskom oku deluje kao da je desna napred — a zapravo je sve obrnuto.

