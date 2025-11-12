Slušaj vest

Naredna nedelja donosi zanimljive astrološke pomake koji mogu da utiču na sve znakove horoskopa. Pozicije planeta otkrivaju prilike za ljubav, karijeru i lični razvoj, ali i naglašavaju različite ritmove života za vatrene, vazdušne, vodene i zemljane znakove. Astrolog Ana Rakić detaljno objašnjava šta nas očekuje od 10. do 17. novembra i kako najbolje da iskoristimo energiju koju donose zvezde.

Horoskop Foto: Shutterstock

"Venera se premestila iz znaka Vage u Škorpiju, gde se pridružuje Suncu. To je sjajna prilika da se sve što nam je važno u životu ulepša i unapredi, a istovremeno utiče i na okolinu. Pored Škorpija, privilegiju imaju i drugi vodeni znaci - Rakovi i Ribe, kao i zemljani znaci - Devica, Bik i Jarac. U Strelcu su Mars i Merkur, pa Strelčevi mogu da profitiraju u poslovnim i ličnim ciljevima, naročito u vezi sa imovinom i porodičnim pitanjima. Vatreni znaci - Lav i Ovan, kao i vazdušni - Vaga, Blizanci i Vodolija, takođe mogu da ostvare uspeh", kaže Ana u emisiji "Žena za sva vremena" na televiziji K1.

Komentarišući ritam života različitih znakova, Ana dodaje:

"Temperamentniji ritam imaće vatreni i vazdušni znaci, dok će vodeni i zemljani znaci imati mirniji tempo".

Mesec novembar u astrološkom kontekstu

Devojka u haljini na tufne kleči na pesku i grli pun Mesec Foto: Shutterstock

Astrolog objašnjava kako novembar 2025. utiče na privatni i poslovni život.

"Novembar donosi sumiranje privatnih i poslovnih dešavanja. Vodeni znaci i pojedini vazdušni imaju prednost. Pluton, koji je neko vreme u sazvežđu Vodolije, donosi mogućnost da se godina zaokruži ili pripremi završetak započetih stvari. Novembar je odlična prilika za rekapitulaciju, dok je decembar idealan za finiširanje svega što nije završeno. Mesec ne donosi velike izazove, ali savetujem da svako radi na sebi i konsultuje stručne osobe u koje ima poverenja", kaže Ana Rakić.

Ljubav u novembru

Ana objašnjava šta se očekuje u ljubavnom životu.

"Biće dosta strasti, što je jako lepo. One na čaroban način začine ljubavni odnos. Tu su u kategoriji Rakovi, Ribe, Jarac, Devica, Bik. Oni koji su slobodni, mogu da očekuju zaljubljivanje, za nekoga će to trajati, za nekog ne mora da traje, ali će biti izuzetno lepo", objasnila je.

