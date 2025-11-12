Slušaj vest

Dnevni horoskop za 12. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove subote.

OVAN

U ovom periodu vaš finansijski plan je nestabilan, ali će vam se pomalo rizični poslovni potezi danas isplatiti. Budite obazrivi u odnosu s partnerom, jer postoji mogućnost da dođe do nesporazuma. Kriza poverenja. Variranje pritiska, promenite terapiju.

BIK

Pred vama je početak rada na novom radnom zadatku, a to predstavlja izazov, jer predstavlja nešto potpuno novo za vas. Nerazumevanje između vas i partnera nastaje usled različitih stavova u vezi s bitnim stvarima. Osetljivost grla.

BLIZANCI

Ovaj period je daleko povoljniji jer se oslobađate negativnih planetarnih uticaja. Očekuje vas uspešan sastanak. Danas možete upoznati neodoljivo privlačnu osobu preko posla. Moguć je početak tajne ljubavne veze. Proverite krvnu sliku.

RAK

Finansijska situacija se stabilizuje tokom ovog perioda. Uspeh u kreativnim zanimanjima i prosveti. Poznanstvo sa osobom u znaku Vodolije ili Vage može se razviti u romantičnu ljubavnu vezu. Novo ljubavno poglavlje. Vrtoglavica.

LAV

Očekuje vas potpisivanje ugovora sa stranom kompanijom. Planirate reorganizaciju poslovanja. Nervoza i impulsivne reakcije mogu rezultirati raspravom s partnerom. Slobodne Lavove očekuje romantično veče sa interesantnom osobom. Tahikardija.

DEVICA

Unapređenje finansijske situacije, bilo da je reč o povišici ili novom izvoru prihoda. Slobodne Device očekuje izlazak s prijateljima i tom prilikom mogu upoznati osobu koja će ih osvojiti na prvi pogled. Pad imuniteta.

VAGA

Ovaj dan poslužiće vam za poslovne planove i reorganizaciju. Uskoro sledi unapređenje. Očekuje vas stabilizacija u odnosu s partnerom. Romantični trenuci u okviru nekog izleta ili putovanja s partnerom. Glavobolja.

ŠKORPIJA

Glavna tema je to da možete potpisati važan ugovor o dugoročnoj saradnji. Iznenadno poslovno putovanje. Partner vam može prirediti lepo iznenađenje. Bilo da je reč o izlasku ili poklonu, uživaćete svim čulima. Više se krećite.

STRELAC

Danas ćete imati razloga da se ponosite. Moguća su priznanja i pohvale. Uspešan poslovni dogovor i početak rada na novom projektu. Pred vama je veoma lep izlazak s društvom i novo poznanstvo s jednim Blizancem ili Ovnom. Pojačajte unos vitamina i minerala.

JARAC

Povoljan period za krupne investicije i početak ostvarenja nekog odavno zacrtanog cilja u vezi s privatnim biznisom. Ovaj dan obeležiće flert na poslu. Moguća je tajna veza sa osobom koja nije slobodna. Variranje pritiska.

VODOLIJA

Planete su vam posebno naklonjene, pa vam današnji poslovni potezi kasnije mogu doneti unapređenje finansijske situacije. Slobodne Vodolije očekuje lep izlazak s prijateljima. Tako mogu da upoznaju jednog neodoljivog Lava ili Vagu. Odlično se osećate.

RIBE

Uspeh u saradnji sa stranim kompanijama. Poseban uspeh očekuje Ribe ukoliko rade u IT sektoru ili u uslužnim delatnostima. Psihička osetljivost i nervoza mogu rezultirati povremenim razmiricama s partnerom. Povećajte unos vode.

