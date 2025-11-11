Slušaj vest

Naučnici veruju da su pronašli ostatke skrivenog ulaza u drevnu piramidu faraona Menkaurea u Egiptu. Reč je o najmanjoj od tri glavne piramide u poznatom kompleksu u Gizi, izgrađenoj oko 2510. godine pre nove ere i visokoj 60 metara, prenosi Daily Mail.

Sagrađena je kao grobnica faraonaMenkaurea iz Četvrte dinastije, koji je preminuo 2503. godine pre nove ere iz nepoznatih razloga. Njegov sarkofag je zatim nestao u moru tokom pokušaja transporta u Britanski muzej u Londonu. Trgovački brod koji ga je prevozio, Beatrice, nestao je pod nerazjašnjenim okolnostima nakon što je isplovio iz luke na Malti tokom 1838. godine.

Piramida faraona Menkaurea Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia

Istraživači iz Egipta i Nemačke proučavali su piramidu pomoću savremenih metoda skeniranja i otkrili dve skrivene šupljine ispunjene vazduhom, različitih veličina i na različitim visinama, što ukazuje na postojanje ulaza koji je otkriven tek oko 4500 godina nakon što je piramida izgrađena.

Kristijan Grose, profesor na Tehničkom univerzitetu u Minhenu, nazvao je ovo „važnim otkrićem“.

– Metodologija testiranja koju smo razvili omogućava vrlo precizne zaključke o unutrašnjoj strukturi piramide. Hipoteza o još jednom ulazu veoma je uverljiva, a rezultati nas dovode korak bliže njenoj potvrdi – naveo je Grose u studiji objavljenoj u časopisu NDT & E International.

Piramide u Gizi Foto: Profimedia

Glavni ulaz u Menkaureovu piramidu nalazi se na severnoj strani, ali stručnjaci smatraju da bi drugi mogao biti na istočnoj, okrenutoj prema reci Nil. Oni ističu da su granitni blokovi na tom delu istočne fasade „neobično glatki“, kao da su pažljivo ispolirani. Glačano kamenje nalazi se i kod glavnog ulaza na severnoj strani, pa istraživači sugerišu da je to još jedan dokaz da postoji drugi ulaz.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

