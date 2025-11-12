Slušaj vest

Retke su scene u kvizovima kada jedan čovek sve ujedini u aplauzu. To se dogodilo ovog vikenda u Superpoteri, kada je jedan, po svemu poseban takmičar, pobedio čak četvoricu protivnika.

Ivan Simonović je poštar i maratonac, a od pre nekoliko dana i pobednik u kvizu Superpotera. Govoreći o tome kako su mu izgledale poslednje sekunde u kvizu, Ivan kaže da nije ni znao da vreme otkucava: „Ja se uopšte nisam koncentrisao na semafor, nego sam se koncentrisao na Memedovića, i to mi je, ja mislim, mnogo pomoglo. Ko zna šta bi bilo da sam obraćao pažnju na vreme, možda bih se malo unervozio. Ovako sam bio fokusiran, i samo po reakciji publike ja sam shvatio da je kraj“.

Potom su svi tragači ustali sa svojih mesta i aplauzom pozdravili Simonovićev uspeh. Kaže da je tada već bio u šoku. Inače, Simonović, je i ranije učestvovao i u drugim RTS-ovim kvizovima – Poteri i Slagalici.

Ivan Simonović je poštar i maratonac Foto: Printscreen/RTS

Međutim, pobednik Superpotere priznaje da uprkos iskustvu – ima tremu kada je na sceni kviza.

„Kad sam odgovarao, na dva mesta mi je glas pukao, ne znam od čega, mnogo sam bio nervozan tog dana, ali malo sam se smirio kada su izašle ponude. Kada su rekli da ću sa Milanom da se borim, da će biti četvrti, nekako se sve složilo. Nešto mi je u glavi reklo da odaberem tu veću sumu, eto“, ispričao je Simonović.

Ivan je po profesiji poštar i njegov rejon je Zvezdara. Od kada je postao prepoznatljiv po učešću u kvizovima, kako kaže – ljudi ga prepoznaju, čestitaju, komentarišu kako im je drago kada pobedi...

Osim zanimanja za kvizove i učestvovanja u njima, Ivan trči maratone i polumaratone, za koje se naravno, adekvatno i priprema. Međutim sa kvizovima je drugačije.

Simonović kaže da se za kvizove ne sprema Foto: Printscreen/RTS

"Za kvizove se ne spremam, pravo da vam kažem, nekako mi se lepe. Napomenuo sam da me žena zove ‚Juzles Info Dot Kom‘ (uselessinfo.com). Ne znam, neke gluposti mi ostaju u mozgu, očigledno nisu gluposti za kvizove. Na internetu kada vidim neki kviz, ja pokušam da ga rešim, da vidim koliko znam. Objavljuje se i onaj test za Filozofski fakultet, mislim, svake godine – Proverite svoje znanje, iz opšte kulture… Tako nešto…", priča Ivan.

Kolege ga nekada zovu i „poštar koji poštu raznosi trčeći”, a Ivan kaže da to i nije uvek šala, jer nekada ima puno posla, pa valja požuriti, a desi se i da u zgradi sa velikim brojem spratova ne radi lift, a poštu treba uredno predati.

Trenutno se priprema za Beogradski jesenji polumaraton koji se održava 23. novembra, i koji zatvara sezonu. Kaže da redovno trči, ali da mu u pripremama pomaže i „priroda njegovog posla“ i „brdoviti rejon“.

Podsetimo, Ivan je bio hrabar, pa je odlučio da brani svoju od 800.000 dinara i borio se protiv čak četiri tragača. U poslednjoj sekundi odgovorio je tačno na pitanja i osvojio velikih 800.000 dinara.