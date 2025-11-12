Slušaj vest

“Most ljubavi” u Vrnjačkoj Banji decenijama je jedno od najpoznatijih mesta u Srbiji, gde zaljubljeni simbolično zaključavaju svoja osećanja. Svakog dana, brojni parovi dolaze da okače katanac sa imenima i bace ključ u reku, u nadi da će njihova ljubav trajati zauvek.

Međutim, među bezbroj katanca s ispisanim imenima i porukama večne odanosti, nedavno se pojavio jedan koji je sve nasmejao i postao hit na društvenim mrežama.

Milovan voli… samo sebe

Na jednom od katanca stajalo je kratko, ali efektno:

„Volim samo sebe. Milovan. 26.03.2023.“

Fotografija katanca objavljena na Instagram profilu “Srbiju upoznaj” ubrzo je postala viralna. Njegova iskrena i šaljiva poruka o samoljubavi oduševila je mnoge samce, koji su se poistovetili sa Milovanom.

Komentari koji oduševljavaju

Pratitelji profila brzo su počeli da komentarišu:

„Milovan zna znanje. To je put do ljubavi prema drugim ljudima, bravo za njega!“

„I ja sam Milovan!"

„Kad sve oduzmeš i sabereš, ljubav prema sebi je najbolja za svakoga.“

„Pa ljubav počinje od tebe… Ako ne voliš sebe dovoljno, ne možeš ni druge voleti!“

