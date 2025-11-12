Slušaj vest

Spremite se, astro fanovi –Jupiter, planeta sreće, obilja i neočekivanih užitaka, je krenuo retrogradno 11. novembra 2025. godine u emotivnom, kardinalnom znaku Raka. Retrograd će trajati do 10. marta 2026. i doneti period introspektivne magije, gde će naše srce, odnosi i porodične veze biti pod lupom!

Retrograd = drama? Možda. Ali Jupiterov retrograd je više od toga – on je poziv na lični rast, introspektivno bogatstvo i redefinisanje sreće.

45.jpg
Retrogradni Jupiter u znaku Raka Foto: Shutterstock

Šta Jupiter retrograd znači za vas?

Jupiter je veliki benefik – planeta koja baca blagoslove, šanse i obilje na sve strane. Kada ide retrogradno, Jupiter kaže:

“Stani! Pogledaj unutar sebe pre nego što tražiš spolja. Tvoje srce, porodica i odnosi zahtevaju pažnju!”

U Raku, znaku pod vladavinom Meseca, retrograd otvara pitanja sigurnosti, privrženosti i emocionalnog balansa. Ovo je vreme da se zapitate: gnezdo ili kavez?

Najviše će ga osetiti Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi – jer kada Jupiter ide retrogradno, univerzum testira vašu unutrašnju snagu.

devojka u sivom duksu stoji na vratima lista sa zabrinutim izrazom lica
Foto: Shutterstock

Kako retrograd utiče na znakove

Ovan (21. mart – 19. april)

screenshot-20231213-234223.jpg
Ovan Foto: Shutterstock

Jupiter retrograd u vašoj četvrtoj kući baca svetlo na porodične odnose, dom i obaveze. Sada nema izbegavanja! Uništite toksične obrasce, oslobodite energiju i napravite prostor za istinsku sigurnost i ljubav.

Rak (21. jun – 22. jul)

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Shutterstock

Retrograd Jupitera prolazi kroz vašu prvu kuću – vreme je za samopronalaženje i ličnu transformaciju. Ne radi se o radikalnom preokretu, već o povratku sebi: ono što ste želeli pre nego što ste postali ono što su drugi tražili od vas. Energija retrograda vam govori: usmerite energiju unutar sebe i rastite ka svom potencijalu!

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Shutterstock

Odnosi su na testu! Jupiter retrograd u Raku u vašoj sektoru poverenja traži reviziju prijateljstava, ljubavi i poslovnih partnerstava. Ako nešto nije u skladu s vašom vrednošću – vreme je da zatvorite vrata i otvorite prostor za bolje prilike.

Horoskop, ilustracija
devojka u sivom duksu stoji na vratima lista sa zabrinutim izrazom lica
vaga-za-merenje-shutterstock-1149481532.jpg
Devojka sa kapom i Zodijački krug, ilustracija

