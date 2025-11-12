Počeo je retrogradni Jupiter i trajaće sve do 6. marta 2026: 3 znaka Zodijaka biće na posesbnom udaru
Spremite se, astro fanovi –Jupiter, planeta sreće, obilja i neočekivanih užitaka, je krenuo retrogradno 11. novembra 2025. godine u emotivnom, kardinalnom znaku Raka. Retrograd će trajati do 10. marta 2026. i doneti period introspektivne magije, gde će naše srce, odnosi i porodične veze biti pod lupom!
Retrograd = drama? Možda. Ali Jupiterov retrograd je više od toga – on je poziv na lični rast, introspektivno bogatstvo i redefinisanje sreće.
Šta Jupiter retrograd znači za vas?
Jupiter je veliki benefik – planeta koja baca blagoslove, šanse i obilje na sve strane. Kada ide retrogradno, Jupiter kaže:
“Stani! Pogledaj unutar sebe pre nego što tražiš spolja. Tvoje srce, porodica i odnosi zahtevaju pažnju!”
U Raku, znaku pod vladavinom Meseca, retrograd otvara pitanja sigurnosti, privrženosti i emocionalnog balansa. Ovo je vreme da se zapitate: gnezdo ili kavez?
Najviše će ga osetiti Ovnovi, Rakovi, Vage i Jarčevi – jer kada Jupiter ide retrogradno, univerzum testira vašu unutrašnju snagu.
Kako retrograd utiče na znakove
Ovan (21. mart – 19. april)
Jupiter retrograd u vašoj četvrtoj kući baca svetlo na porodične odnose, dom i obaveze. Sada nema izbegavanja! Uništite toksične obrasce, oslobodite energiju i napravite prostor za istinsku sigurnost i ljubav.
Rak (21. jun – 22. jul)
Retrograd Jupitera prolazi kroz vašu prvu kuću – vreme je za samopronalaženje i ličnu transformaciju. Ne radi se o radikalnom preokretu, već o povratku sebi: ono što ste želeli pre nego što ste postali ono što su drugi tražili od vas. Energija retrograda vam govori: usmerite energiju unutar sebe i rastite ka svom potencijalu!
Jarac (22. decembar – 19. januar)
Odnosi su na testu! Jupiter retrograd u Raku u vašoj sektoru poverenja traži reviziju prijateljstava, ljubavi i poslovnih partnerstava. Ako nešto nije u skladu s vašom vrednošću – vreme je da zatvorite vrata i otvorite prostor za bolje prilike.
