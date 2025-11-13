Slušaj vest

Dnevni horoskop za 13. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove subote.

OVAN

Veoma važne vesti mogu obeležiti ovaj dan. U vezi s tim očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Pred vama je veoma lepo i romantično veče, koje ćete provesti s partnerom. Vaš odnos je pun ljubavi i razumevanja. Upala glasnih žica.

BIK

Akcenat je na finansijama. Očekuje vas povećani obim posla, a to će biti propraćeno znatnim finansijskim napretkom. Susret s jednom osobom na zabavi može da se pretvori u lepo prijateljstvo, a potom u ljubav. Osetljivost grla.

BLIZANCI

Planetarni aspekti u vašem znaku doneće vam talas pozitivne energije i većeg elana na poslu. Očekuje vas finansijski dobitak. Planirate zajednički izlet s partnerom. To će doprineti vašem većem zbližavanju i harmoniji. Nervoza.

RAK

Ovaj period je povoljan za vašu finansijsku situaciju. Planete su vam danas posebno naklonjene što se tiče posla u uslužnim delatnostima i kreativnim zanimanjima. Zapaljiva atmosfera između vas i osobe s kojom ste se nedavno upoznali. Slobodne Rakove očekuje uzbudljiv izlazak. Odlično se osećate.

LAV

Ovaj dan protiče u znaku finansijskog uspeha. Nezaposlene Lavove očekuje odlična poslovna ponuda. Ljubavna romansa na putovanjima može obeležiti ovaj dan. Postoji mogućnost tajne veze sa osobom koja vam se već dugo dopada. Glavobolja.

DEVICA

Danas se maksimalno aktivirajte, jer će vam za rukom poći mnoge stvari koje ranije niste uspeli da završite. Finansijski dobitak. Slobodnim Devicama predstoji flert na poslu. One koji su u vezi očekuju iskušenja, jer će prilike za flert biti na svakom koraku. Napetost.

VAGA

Danas ćete zablistati u punom sjaju i sa svim svojim sposobnostima. Očekuju vas pohvale od nadređenih. Uspešan poslovni dogovor i početak rada na novom projektu. Slobodne Vage mogu da započnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Pad imuniteta.

ŠKORPIJA

Danas posebno obratite pažnju na problematičnog poslovnog saradnika. Neophodno je da otvoreno porazgovarate o svemu i ispravite nepravdu. Škorpije očekuje nesporazum u odnosu s partnerom. Moguće su kriza poverenja i ljubomorne scene. Lakša upala pluća.

STRELAC

Akcenat je na poslovnom sastanku na kojem bi trebalo da donesete bitne odluke. Strelčevi se nalaze na prekretnici jer vrlo lako mogu da pređu granicu prijateljstva sa osobom koju dugo poznaju. Bolovi i voda u kolenima.

JARAC

Glavna tema je početak rada na novom projektu. Reorganizacija poslovanja može da unapredi vaše poslovanje. Jarčevi mogu da obnove vezu s bivšom ljubavi. To je neko koga zapravo nikad nisu ni preboleli. Problem sa zglobovima.

VODOLIJA

Danas možete postići znatan finansijski uspeh. Možete da započnete realizaciju nekog odavno zacrtanog cilja u vezi s privatnim biznisom. Vaš odnos s partnerom se stabilizovao. Sledi period dalje harmonizacije. Loša cirkulacija.

RIBE

Planete su vam naklonjene u pogledu sklapanja nove poslovne saradnje. Važno je da se maksimalno aktivirate i donesete važne odluke. Kriza poverenja između vas i partnera i dalje traje. Potrudite se da povratite poverenje. Preterujete sa slatkišima.

