Zemlju je pogodila velika takozvana „geomagnetna oluja“ do koje dolazi izbijanjem čestica, energije i magnetnih polja sa Sunca, što remeti zaštitni omotač Zemljinog magnetnog polja (magnetosferu).

Ovakva oluja nastaje kada koronarni izbačaj mase (engl. coronal mass ejection, CME) ili jak solarni vetar sa Sunca pogodi Zemljinu magnetosferu, što uzrokuje nagli prenos energije i naelektrisanih čestica u našu okolinu.

Rezultat može biti spektakularan: pojavljuje se polarna svetlost (aurora), čak i na geografskim širinama gde je inače ne očekujemo.

Aurora Borealis Foto: Shutterstock

Ali, postoji i druga strana: tehnološka infrastruktura može biti pogođena – GPS navigacija, komunikacioni sateliti, radio veze, pa čak i električne mreže mogu doživeti poremećaje.

Britanska geološka služba (BGS) podigla je svoju prognozu na najviši nivo i izjavila da je trenutna oluja već ometala komunikacije i satelitsku navigaciju.

Kažu i da bi druga geomagnetna „kanibalska oluja“, koja se hrani prvom, mogla stići do Ujedinjenog Kraljevstva do ranog popodneva i biti jedna od najvećih u poslednjih 20 godina.

Najnoviji događaj već je stvorio najveće geoelektrično polje otkako BGS vodi evidenciju.

Aurora Borealis Foto: AP Bill Braden

Oluja je dovela do impresivnih prizora aurore borealis u nekim delovima Velike Britanije tokom noći, i isto se može ponoviti i večeras, pod uslovom da nebo bude vedro i tamno.

Ljudi u Škotskoj, severnoj Engleskoj i Severnoj Irskoj imaju najbolju priliku da vide svetlost, prema podacima BGS-a.

Solarne oluje mogu stići do Zemlje sa Sunca za samo 17 sati, ali ponekad im treba i znatno više.

Najnovija oluja mogla bi dostići najviši nivo G5, prema BGS-u, skali koja upozorava na moguće nestanke struje i GPS probleme koji mogu trajati danima.

