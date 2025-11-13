Slušaj vest

Za devojku koja se vraćala od zubara nakon vađenja umnjaka taj dan neće biti upamćen samo po bolu, već i po činjenici da je ostala bez više od 51.000 dinara, koliko je dobila da plati kaznu nakon što ju je kamera snimila. Do bizarne kazne je došlo nakon što je kamera na autoputu registrovala kesu na obrazu kao telefon.

Vozačica iz holandskog grada Den Bosch, Floortje Steigenga, kažnjena je sa čak 439 evra jer je vozeći sa kesom leda prislonjenom na obraz – odmah posle vađenja umnjaka – greškom prepoznata kao da koristi mobilni telefon. Kazna je zabeležena kamerom za nadzor na autoputu A2, kod Boxtela, početkom jula.

Led na obrazu sistem "video" kao telefon

Nakon što joj je hirurg izvadio umnjake, Floortje je krenula pravo na posao, vozeći muževim autom, sa kesom leda na licu zbog otoka i bola. Kamera za nadzor registrovala je njen pokret kao korišćenje mobilnog uređaja tokom vožnje. Par dana kasnije, na kućnu adresu njenog dečka stigla je kazna. U izveštaju je pisalo da je uhvaćena „sa mobilnim elektronskim uređajem u ruci tokom vožnje“.

Vožnja sa kesom leda na obrazu prepoznata je kao korišćenje mobilnog Foto: Printscreen/nltimes.nl

"Samo sam se nadala da policija ne pomisli da telefoniram"

„Pored mene je bio policijski auto i pomislila sam: samo da ne pomisle da telefoniram s ovom kesom na obrazu“, ispričala je Floortje za lokalne medije. Kako je rekla, policajci nisu reagovali, ali je „radar malo dalje bio pažljiviji“. Kada je stigla kući i otvorila poštu, odmah je videla kaznu. „Znala sam odmah da sam to bila ja, jer sam vozila auto mog dečka“, dodala je.

Ledeni oblog veći od telefona, a telefon je bio u nosaču

Floortje je zatražila fotografiju sa kamere i kada je analizirala snimak, shvatila je da je u pitanju očigledna greška. „Puls mi je proradio kad sam videla fotografiju. Ta ledena kesa je znatno veća od telefona. Ako se pažljivo pogleda, vidi se da mi je telefon zapravo u nosaču na kontrolnoj tabli“, objasnila je. Dodala je da skoro nikad ne telefonira dok vozi i da ju je situacija zbunila sve dok se nije setila posete zubaru.

Uložila žalbu i nada se da će kazna biti poništena

Vozačica iz Den Boscha odlučila je da uloži žalbu na kaznu i sada se već može nasmejati celoj situaciji. „Mislim da ću pobediti. Prilično je jasno šta se desilo“, zaključila je.

