Godina 2025. bila je sve, samo ne mirna, pa ni poslednjaretrogradnost Merkura neće proći tiho. Od 9. do 29. novembra, planeta komunikacije, misli i tehnologije kretaće se unazad kroz Strelca i Škorpiju, donoseći nam period introspekcije, emotivnih pomaka i – iskreno – nekoliko lekcija koje će nas naterati da zastanemo i poslušamo sebe, prenosi Parade.

Merkur, koji inače vlada govorom, pisanjem i načinom na koji razmišljamo, sada će nas izazvati da uskladimo razum s emocijama. Nije reč samo o sporijoj komunikaciji – ovo je proces dubokog unutrašnjeg preokreta. Ovaj retrogradni ciklus ima posebnu težinu jer povezuje dva veoma različita znaka. U Strelcu Merkur podstiče preispitivanje naših uverenja, vrednosti i životnih filozofija. To je trenutak kada shvatamo da možda više ne verujemo u iste stvari kao pre godinu dana.

Zatim, kada uđe u Škorpiju, energija postaje emotivnija i introspektivnija. Na površinu izlaze duboko potisnute emocije, stare veze i neizrečene istine. To je poziv da zaronimo ispod logike i poslušamo ono što srce već dugo zna. Zanimljivo je da će se ovaj retrogradni Merkur odvijati između dva Super Meseca, što znači da će i naše spoznaje biti intenzivne, a osećanja pojačana. Pripremite se za buđenja – i duhovna i emotivna.

Vremenska linija retrogradnog Merkura

4. novembar: Merkur usporava tokom Super Meseca u Biku – neočekivane vesti ili preokreti na pomolu.

9–12. novembar: Ulazi u Strelca pored Marsa – reči imaju moć, zato ih birajte pažljivo.

17. novembar: Sekstil s Plutonom – vreme duboke introspekcije i jačanja intuicije.

18. novembar: Merkur se vraća u Škorpiju – pomak s razuma na emocije.

19–22. novembar: Mogući tehnički problemi, konfuzija i emotivni ispadi – uzmite predah pre impulzivnih odluka.

24. novembar: Susret s Venerom – produbljuju se odnosi i kreativne inspiracije.

29. novembar: Merkur ponovo kreće direktno – jasnoća, olakšanje i novi početak.

4. decembar: Merkur napušta svoju „senku“ – završetak četvoronedeljne transformacije.

Strelac

Strelac

Ovo je vaše vreme samootkrivanja. Neočekivane vesti mogu vas vratiti u prošlost – ili naterati da preispitate svoje odluke i motive. Nakon 18. novembra povucite se malo u tišinu – introspekcija će vam pomoći da razjasnite šta zaista želite. Između 12. i 20. decembra, kada Merkur ponovo krene napred, bićete spremni da donesete važne odluke iz potpuno nove perspektive.

Škorpija

Škorpija

Finansije i lične vrednosti dolaze u fokus. Početkom retrogradnog hoda moguće su promene ili vesti koje će vas naterati da preispitate kako ulažete svoje vreme, energiju i novac. Oko 17. novembra, kada Merkur formira sekstil s Plutonom, stiže dublje razumevanje – šta vas zaista ispunjava, a šta vas iscrpljuje. Posebno magični dani biće 22–24. novembar, kada kreativna energija i nova jasnoća otvaraju vrata promenama na bolje.

Ribe

Ribe

Retrogradni Merkur u vašem profesionalnom sektoru donosi turbulencije na poslu. Pazite na mejlove, dogovore i rokove – moguće su zabune. Od 15. do 20. novembra situacija kulminira, pa izbegavajte nagle odluke. Drugi deo retrogradnosti, međutim, donosi inspiraciju i priliku za promene koje će vam dugoročno koristiti. Do sredine decembra bićete spremni da ostavite stres iza sebe i krenete novim smerom.

Bik

Bik

Retrogradni Merkur za vas otvara teme intimnosti, poverenja i bliskih odnosa. Neki razgovori iz prošlosti mogli bi se ponovo pojaviti, kao i osobe sa kojima imate nedovršene priče. Oko Mladog Meseca u Škorpiji (20. novembra) imaćete priliku da postavite jasne granice i otvoreno kažete šta želite. Ne bojte se ranjivosti – iskrenost će vas ovaj put osloboditi i pomoći da odnosi postanu dublji, stvarniji i slobodniji.

Retrogradni Merkur u novembru 2025. nije tu da nas kazni – već da nas uspori, pročisti i poveže s našom istinom. Ako mu dopustite, ovaj ciklus biće moćan alat za ličnu transformaciju – i početak nečeg novog.

