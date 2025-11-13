Slušaj vest

Srednjoškolska profesorkasprovela je zanimljiv eksperiment sa svojim učenicima drugog razreda, pitajući ih koji je njihov najveći životni san. Odgovori koje je dobila duboko su je zabrinuli i otkrili sumornu sliku snova generacije Z.

Vežba koja je otkrila veliku promenu

Keli Gibson, profesorka engleskog jezika iz južnog Oregona sa 28 godina iskustva, godinama na početku semestra sprovodi istu vežbu. Od svojih učenika traži da napišu koji im je najveći san – a odgovori su je ove godine ozbiljno zabrinuli.

„Radim ovu vežbu godinama. Ove godine odgovori su bili sasvim drugačiji“, rekla je. Gibson je objasnila da postavlja to pitanje zato što želi da se njen razred otvori i kaže čemu teži u životu, šta za njih predstavlja vrhunac ličnog uspeha – bilo da je to potpisivanje ugovora s NFL-om, pobeda u emisiji America’s Got Talent ili dobijanje pune stipendije za studije na univerzitetu.

Međutim, primetila je značajnu promenu u odgovorima u poslednjih pet godina – periodu za koji smatra da je bio „izuzetno težak za mlade ljude“.

Generacija koja snove zamenjuje novcem

Gibson veruje da današnji pripadnici generacije Z, koji upravo ulaze u srednju školu, odrastaju u mlade odrasle ljude u svetu koji „nema mnogo nade“. Taj osećaj videla je i u odgovorima svojih učenika kada ih je pitala koji je njihov „najveći san“. Iznova i iznova, njihovi su se odgovori vrteli oko jedne iste stvari – novca. Deca koju podučava najviše sanjaju o tome da dobiju na lutriji.

Najveći san generacije Z? Dobiti na lutriji

„Uvek sam imala nekoliko učenika čiji je san bio ‘dobiti na lutriji’, ali ove godine takvih je bilo oko 60 odsto, ili čak i više“, rekla je Gibson. To pripisuje porastu uticaja društvenih mreža, na kojima su lične finansije postale izuzetno popularna tema, ali i sumornoj globalnoj slici.

„Mladi danas mnogo više nego ranije prate vesti i dobijaju informacije na TikToku“, rekla je Gibson. „Razumeju ekonomsko stanje sveta na drugačiji način nego ranijih godina. Odrasli oko njih stalno pričaju o tome i sve zvuči crno i beznadežno. Njima se čini da je jedini način da to poprave – da dobiju na lutriji.“

Čitajući njihove odgovore, Gibson je rekla da ju je zabrinulo to što se čini da su mnoga deca zaboravila koliko je važno imati san.

„Umesto da mogu da sanjaju, svet im je poručio da za postizanje bilo čega moraju imati gomilu novca“, rekla je Gibson. Nije reč samo o želji za luksuznim životom – ona veruje da mnogi od te dece novac jednostavno vide kao garanciju stabilnosti.

„Ljutita sam na sistem koji im je onemogućio da sanjaju bilo šta drugo. Sanjanje, čak i ono malo, jeste mesto odakle počinju promene. Sanjati ne znači ignorisati stvarnost – to znači usuditi se da zamisliš nešto bolje“, zaključila je.

(Kurir.rs/Index.hr)

