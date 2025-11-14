Slušaj vest

Džepni sat Jules Jurgensen od 18-karatnog zlata, koji je pripadao jednom od najbogatijih putnika broda Titanik biće ponuđen na aukciji 22. novembra, a veruje se da će dostići cenu od milion funti (1,3 miliona dolara).

Aukciju organizuje britanska aukcijska kuća "Henri Oldridž i sin" iz Viltšira, a kako se navodi, sat je pripadao američkom trgovcu Isidoru Štrausu i njegov brojčanik je zaglavljen na vremenu 2.20 ujutru, odnosno u trenutku za koji se veruje da je Titanik potonuo, prenosi BBC.

Isidor Štraus i njegova supruga Ida bili su među više od 1.500 putnika koji su poginuli kada je brod koji je putovao iz Sautemptona za Njujork potonuo nakon što je udario u ledeni breg 14. aprila 1912. godine. Telo Isidora Štrausa izvučeno je iz Atlantika nekoliko dana nakon katastrofe, a među njegovim stvarima bio je i džepni sat Jules Jurgensen.

sat sa Titanika
Foto: Henry Aldridge & Son

Štraus je bio američki biznismen, političar i suvlasnik robne kuće Mejsis u Njujorku, poreklom iz Bavarske, a kako kažu u aukcijskoj kući on i supruga su bili ugledan par.

"Svi bi ih znali po kraju filma Titanik Džejmsa Kamerona kada se stariji par grli dok brod tone - to su Isidor i Ida", naveli su u aukcijskoj kući.

Veruje se da je u noći potonuća Ida odbila mesto u čamcu za spašavanje jer nije htela da ostavi muža i rekla da bi radije umrla pored njega, međutim, njeno telo nikada nije pronađeno.

Takođe, smatra se, na osnovu gravure na satu, da je sat Isidoru poklonila njegova supruga 1888. godine, a predmet je vraćen njegovoj porodici i prenosio se generacijama pre nego što ga je Isidorov praunuk, Kenet Holister Štraus, popravio i restaurirao.

Na aukciji i pismo

Sat će se na aukciji naći zajedno sa pismom koje je Ida napisala na brodu u kome je opisala luksuz na brodu.

"Kakav brod! Tako ogroman i tako veličanstveno uređen. Naše sobe su nameštene s najboljim ukusom i najluksuznije", pisala je Ida u pismu.

Pismo ima poštanski žig "TransAtlantik 7", što znači da je frankirano na brodu u pošti Titanika pre nego što je poslato zajedno sa ostalom poštom u Irskoj.

Smatra se da će pismo dostići cenu od 150.000 funti.

Aukcijska kuća je saopštila da je vest o prodaji već izazvala "značajno interesovanje klijenata širom sveta".

(Kurir.rs/BBC)

