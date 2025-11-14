Slušaj vest

Dijamantski broš i veliki zeleni dragi kamen, koji su pripadali Napoleonu, prodati su danas na aukciji u Ženevi po mnogostruko višoj ceni nego što se očekivalo.

Pre aukcije kod Sotbija, broš sa ovalnim dijamantom od preko 13 karata, koji je okružen sitnijim dijamantima, procenjen je na 200.000 švajcarskih franaka, ali je postigao cenu od 3,5 miliona franaka (oko 4,4 miliona dolara).

Napoleonov dijamantski broš Foto: PIERRE ALBOUY / AFP / Profimedia

Nakit kao ratni trofej

Ovaj broš pronađen je u jednoj od kočija koje su se zaglavile u blatu tokom Napoleonovog bekstva posle bitke kod Vaterloa 1815.

Nakit je potom, tri dana posle bitke, predat pruskom kralju Fridrihu Vilijamu III kao ratni trofej. Dijamanti su duže od dva veka bili deo nasledstva pruske dinastije Hoencolern.

Ko je misteriozni kupac?

Aukcijska kuća Sotbi nije otkrila detalje o identitetu kupca, a navedeno je samo da je u pitanju privatni kolekcionar.ZMeđu drugim komadima nakita na aukciji se našao i zeleni dragi kamen beril, težak preko 132 karata, koji je Napoleon navodno nosio na krunisanju 1804.

Zeleni dragi kamen beril Foto: PIERRE ALBOUY / AFP / Profimedia

Dragulj je prodat za 838.000 franaka, što je 17 puta više od procenjene vrednosti pre aukcije.

Ekspert za dijamante, Tobijas Kormind, kazao je za agenciju AP da je prodaja postala atraktivnija posle spektakularne pljačke Napoleonovog nakita iz pariskog Luvra prošlog meseca.

(Kurir.rs/Tanjug)

