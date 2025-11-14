Slušaj vest

Viktorijini vodopadi, koji se nalaze na Zambeziji, graničnoj reci između Zambije i Zimbabvea, privlače hiljade turista godišnje i gotovo svi požele da ponesu uspomenu u vidu fotografije s pogledom na čudo prirode - visoko 128 metara.

Tako je i Džes Melu, turistkinja iz Švajcarske, odlučila da snimi kratak video pored litice. U crvenom kupaćem kostimu, sedeći tik uz ivicu, uživala je u prizoru koji oduzima dah. Sve je delovalo savršeno - sunce, izmaglica od kapljica vode i huk reke.

"Afrika ima druge planove..."

Međutim, kada je kasnije pogledala snimak, prizor koji je ugledala iza sebe ju je ostavio bez daha.

Ona je objavila snimak na Instagramu, uz šaljiv natpis: “Kada pokušavaš da snimiš sladak video na litici, ali Afrika ima druge planove“.

Džes spokojno pozira, nesvesna da se nekoliko centimetara dalje nešto pomera. U komentaru ispod snimka, upitala je gledaoce: “Da li primećujete šta je iza mene? Kako biste reagovali da sedite na ivici litice?“.

"Pala bih sa litice"

Tek pažljivijim pregledom, gledaoci su uočili da se iza njenog desnog ramena pojavljuje - zmija. Snimak je naglo završava, prenosi Mirror.

“Ja bih pala sa litice od straha“, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Sreća, pa nisam video ništa slično kada sam bila tamo“.

Bilo je i onih koji su se našalili: “Priroda je samo htela da te pozdravi.“

Džes je kasnije otkrila da je nakon snimanja primetila o čemu se radi, i da se tada zaledila od šoka.

“To je jedan od onih trenutaka kada uživaš u pogledu, dok te priroda ne podseti ko je zapravo glavni“, napisala je.

(Kurir.rs/ Telegraf)

