Mlad Mesecu Škorpiji donosi snažnu energiju transformacije i emotivnog preobražaja. Ovo je vreme kada se suočavamo sa sobom bez maske sa onim što smo potisnuli, skrivali ili izbegavali. Dejstvo malog Meseca, koji simbolizuje novi početak, osećaće se naredne dve nedelje.

Novi početak

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia


Energija Škorpije traži istinu po svaku cenu, pa će mnogi osetiti unutrašnji nemir, ali i snažan poriv da nešto okončaju i započnu ispočetka.

Ovo je Mesec koji traži da zaronimo u svoje emocije, da se oslobodimo toksičnih veza, strahova i starih obrazaca koji nas drže vezane za prošlost.

Odluke koje menjaju tok sudbine

U ljubavi se budi strast, ali i posesivnost, dok na poslu možemo da donesemo odluke koje menjaju pravac našeg puta. U ovom periodu sve tajne izlaze na površinu.

Ako dozvolimo sebi da se prepustimo procesu promene, mlad Mesec u Škorpiji može postati početak ličnog preporoda i unutrašnjeg čišćenja koje vodi ka novoj snazi i jasnijem osećaju sopstvene moći.

