Koliko ste se puta probudili s osećajem da padate, da vam ispadaju zubi ili da vas neko ganja, a ne možete da pobegnete? Svi smo to doživeli - i iako snovi često deluju nasumično ili besmisleno, iza njih se, tvrde stručnjaci, krije više nego što mislimo. Novo istraživanje, koje je naručio Netflix povodom izlaska filma "U tvojim snovima", otkrilo je koji su snovi najčešći - a psihoterapeutkinja Delfi Elis objasnila je njihova značenja.

Delfi Elis, kvalifikovana savetnica, praktičarka mindfulnessa (svesne prisutnosti) i autorka knjige "Answers In The Dark: Grief, Sleep and How Dreams Can Help You Heal", kaže da snove treba posmatrati kao svojevrsne putokaze podsvesti. “Snovi nas mogu nežno usmeriti prema onome što želimo, pomoći nam da se iscelimo ili ponudimo odgovore na ono što nas muči”, objasnila je u razgovoru za Daily Mail, “Na nama je hoćemo li ih poslušati — ili ignorisati.”

San o padanju: Najčešći san, prema istraživanju, jeste osećaj padanja - doživljava ga više od polovine ljudi. Elis objašnjava da takvi snovi obično znače da se osećamo nesigurno ili van kontrole. “Često se javljaju nakon otkaza, odlaska u penziju ili drugih velikih promena u životu. Avantura čeka, ali nepoznato može biti zastrašujuće”, kaže ona. Važno je razlikovati ovaj san od onog kratkog “trzaja” tela kad tonemo u san - to nije isto, već znak umora ili stresa.

San o ispadanju zuba: Zastrašujuć i neprijatan, ali vrlo čest — svaki peti ispitanik otkrio je da je sanjao kako mu ispadaju zubi. Elis objašnjava da taj san često simbolizuje teskobu oko gubitka kontrole, statusa ili novca. “Na Zapadu često povezujemo zube s novcem (setite se Zubić vile), dok u nekim kulturama zubi mogu da simbolišu strah od gubitka voljene osobe”, objašnjava stručnjakinja.

San u kom ne možete da trčite: Ako vas neko progoni, a noge vam se “ne pomeraju”, niste sami - čak 42 odsto ljudi imalo je taj san. On, kaže Elis, obično odražava osećaj zaglavljenosti u nekom aspektu života. “Možda imate utisak da ne napredujete dovoljno brzo, ili da vas strah i obaveze ‘sustižu’”, pojašnjava.

San o letenju: Letenje u snovima često deluje oslobađajuće - ali značenje zavisi od emocija koje ga prate. Ako uživate dok letite, to može da znači da uživate u periodu uspeha i slobode. Međutim, ako je osećaj neprijatan, Elis kaže da je možda vreme da ostanete “prizemljeni” i budete racionalniji u odlukama.

Snovi možda nisu bukvalni, ali mogu biti vredan uvid u naše emocije, strahove i želje. Zato, umesto da ih zaboravite čim otvorite oči - možda vredi poslušati ih. “Prespavati stvar”, kaže Elis, “često je najbolji način da čujete šta vaša podsvest zapravo pokušava da vam poruči.”

