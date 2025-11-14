Slušaj vest

Na samo nekoliko kilometara od Orahovca i Velike Hoče, u srcu Metohije, nalazi se manastir Zočište, svetinja za koju se veruje da je "300 godina starija od Dečana". Posvećena Svetim Vračima Kozmi i Damjanu, ova crkva vekovima je mesto na kome, kako vernici kažu, Bog pokazuje da čuda i dalje postoje. Nad moštima velikih svetitelja mole se i Srbi i Albanci.

Selo i manastir Zočište nose ime po čudotvornom izvoru lekovite vode koji izvire ispod hrama. Narod ga od davnina naziva "lečilištem za oči", pa otuda i naziv Zočište. U manastirsku crkvu dolaze kako pravoslavni Srbi, tako i Albanci katolici, ali i oni koji poštuju islam, moleći se nad moštima Svetih Kozme i Damjana za isceljenje.

Zočište je bilo simbol stradanja. U leto 1998. godine albanski teroristi oteli su sve monahe i desetak meštana koji su se tu sklonili, a godinu dana kasnije manastir su minirali pripadnici terorističke OVK. Crkva je srušena do temelja, freske i ikone uništene, a okolne srpske kuće spaljene. Bratstvo je evakuisano u poslednjem trenutku, dok su mošti svetitelja prenete u Sopoćane.

Ipak, Zočiste je vaskrslo. Obnova je počela u oktobru 2004. godine, a nova crkva izgrađena je u gotovo istom obliku kao nekada. Tokom radova pronađena je čudotvorna ikona Svetih Kozme i Damjana, polomljena na dva dela – na jednom je bio Sveti Kozma, na drugom Sveti Damjan. Ikona je restaurirana i vraćena u hram, a mošti svetitelja su vraćene iz Sopoćana.

Ono što ovu svetinju čini jedinstvenom jesu brojna svedočanstva o čudima. Vernici svedoče da su mnogi posle molitve Svetim Kozmi i Damjanu ozdravili: bezdetne porodice dobile su potomstvo, deca koja su imala poteškoća sa govorom su progovorila, a teško bolesni kojima medicina nije mogla da pomogne doživeli su isceljenje.

Kozma i Damjan Foto: Wikipedia

Na poklonjenje moštima Svetih Kozme i Damjana dolaze i Albanci muslimanske veroispovesti, moleći se da im veliki svetitelji pomognu da pronađu lek za svoje ovozemaljske brige i probleme. Najčešće se mole za ozdravljenje, kako svoje, tako i svojih bližnjih. U znak zahvalnosti bratstvu manastira donose crne kokoške, životinje koje u albanskoj tradiciji simbolizuje zdravlje i koje su veoma cenjene i skupe. "Od svetitelja smo zdravlje izmolili, pa zdravlje njegovim molitvenicima i darujemo", kažu Albanci koji su se uverili u čudotvorne moći molitve nad moštima i pred čudotvornom ikonom Svetih Kozme i Dajmana.

Zočiste, svetinja starija od Dečana, ostaje živo svedočanstvo vere, stradanja i čudesnog isceljenja – mesto gde Sveti Kozma i Damjan ne prestaju da čine čuda.

(Kurir.rs/ Žena)

