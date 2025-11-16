Slušaj vest

Prema narodnom verovanju, ako vam crna mačka pređe put, zadesiće vas neka nesreća. A, da li znate šta znači ako vam put pređe bela mačka?

Prema narodnim verovanjima bela mačka nosi drugačiju simboliku od crne.

U nekim krajevima Srbije veruje se da bela mačka donosi istinu na površinu - da razotkriva ono što je skriveno. Ako vam pređe put, to može značiti da ste na ivici da saznate nešto važno, ali i da treba da budete oprezni u narednim koracima.

Narod kaže: "Kad ti mačka preseče put, ne idi dalje dok ne razmisliš." Bela mačka se često tumači kao znak da treba da usporimo, da ne srljamo u odluke, da se zapitamo šta nas čeka iza ugla, piše Alo. Nije nužno loš znak - više kao poziv na oprez i introspekciju.

Bela mačka kao simbol može biti podsetnik da slušamo intuiciju, da obratimo pažnju na detalje koje inače ignorišemo.

Ukoliko vam bela mačka pređe put, ne morate da menjate pravac, ali možete promeniti pogled. Zastanite na trenutak, razmislite šta vas muči, šta izbegavate. Možda je baš to trenutak kada treba da se suočite sa nečim što ste gurali pod tepih.

