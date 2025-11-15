Slušaj vest

Novembar se oduvek smatrao mesecom prelaza između jeseni i zime – vremenom kada priroda polako uspavljuje svoj ritam, a ljudi pažljivo posmatraju oblake, vetar i sunce, tražeći znakove za predstojeću zimu i narednu žetvu. Stari seljaci verovali su da način na koji se vreme ponaša u ovom mesecu može mnogo toga otkriti o sudbini prirode u narednoj godini.

Foto: Kurir/T. Ilić

Novembar 2025. nas, međutim, mazi neuobičajeno blagim i sunčanim danima. Umesto sive magle i kiše, mnogi uživaju u temperaturama od 15 do 20 stepeni, dok sunce obasjava ulice i zlatno lišće na drveću još uvek svetluca. Tolika toplina i svetlost mnogima je blagoslov, ali stari mudraci su znali: previše blag novembar retko donosi dobro za narednu godinu.

Posmatranje vremena nekad i danas

Danas meteorolozi znaju da neuobičajeno blag novembar zapravo ukazuje na trajne anticiklone. One donose suvo, sunčano vreme, ali i manjak padavina. Zemljište se dodatno suši, nivo podzemnih voda opada, a priroda ne dobija dovoljno odmora.

Kupljenje za ljubimcem građanska dužnost je svakoga Foto: Shutterstock

U poslednjim godinama pokazalo se da blage zime često prate suvo proleće. Kada nedostaje snega i mraza, izostaje važna zimska vlaga koja stimuliše rast u proleće.

Šta ovo znači za hobi baštovane?

Topao novembar je za ljubitelje biljaka i baštovanstvo istovremeno i blagoslov i izazov. S jedne strane, radovi u bašti se mogu još uvek obavljati bez hladnoće, a s druge strane, ne sme se zaboraviti da mraz i dalje može iznenada doći.

Foto: Shutterstock

Naravno, ovaj topao i sunčan novembar je pravi dar – svetlost za dušu, rad u bašti bez hladnih ruku, šetnje na 17 stepeni. Ipak, stara izreka – "Novembar topao i vedar, malo blagoslova za narednu godinu", nas podseća da priroda treba svoj ritam i ravnotežu.

Ako zima dođe prekasno ili bude previše blaga, biljkama nedostaje neophodna faza odmora. Štetočine bolje preživljavaju, a vlaga koja bi inače kroz sneg i mraz dopirala u zemlju izostaje. Sve to može uticati na voćke, žbunje i prinose naredne godine.

