Dnevni horoskop za nedelju, 16. novembar, nosi priliku za kompromise. Pojedini pripadnici Zodijaka treba da postignu dogovor na poslovnom, a neki na ljubavnom planu. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Ključ uspeha u ovom periodu je u vašoj spremnosti na kompromise. Jedino u tom slučaju ćete sklopiti važan sporazum. Ovaj period može obeležiti ljubavna avantura na putovanju. Izazov veze na daljinu. Neophodno je da se Ovnovi pripaze hladnoće, jer ona može da utiče na nastanak problema sa sinusima i bubrezima.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Značajan poslovni sastanak obeležiće ovaj dan. Potrudite se da precizno izlažete svoje ideje da ne bi došlo do nesporazuma. Partner se ponaša nedosledno, a to vas emotivno iscrpljuje. Otvoreno porazgovarajte o svemu. Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Glavni problem je loš imunitet.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Ovaj dan obeležiće iznenadno poslovno putovanje, a vi ćete postići značajan dogovor. Finansijski dobitak. Ljubavni elektricitet se oseća u vazduhu između vas i osobe s kojom se viđate na poslu. Početak ljubavne veze. Mogući su određeni problemi. U pitanju su hronični, stari problemi.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Očekuje vas iznenadno poslovno putovanje. Uspešan poslovni sporazum sa inostranstvom. Vaš odnos s partnerom sve više dobija na kvalitetu. Atmosfera između vas je puna uzajamne nežnosti i razumevanja. Morate da se pripazite hladnoće i ne dozvolite da se prehladite.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Atmosfera neizvesnosti okružuje jedan važan poslovni dogovor. Igrajte na kartu svoje sugestivnosti. Ovaj dan može vam doneti nesuglasice s partnerom. Njegovu sumnju ne tolerišete i doživljavate kao uvredu. Kosti su vam osetljive. Pritisak je sklon variranju.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Ovaj period može da bude veoma uspešan za Device koje se bave kreativnim zanimanjima. Period pojačane inspiracije. Niste sigurni u to da li je osoba s kojom ste počeli da se viđate zaista ona prava. Hipohondar ste i generalno vodite računa o zdravlju.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Vaš odnos s nadređenima se postepeno popravlja, i to će poboljšati opštu atmosferu na poslu. Dobićete pohvale. Danas vam se pruža prilika da upoznate veoma privlačnu osobu na kraćem putovanju. Romantičan susret. Do poboljšanja zdravlja može doći ukoliko forsirate zdrav način ishrane.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Oprezno upravljajte novcem budući da zaletanje u novi projekat može biti rezultat pogrešne procene. Vaš odnos s partnerom danas može prolaziti kroz krizu poverenja. Moguće su ljubomorne scene. Zdravstveno, u pitanju su problemi koji su hronični.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Danas ćete biti u situaciji da improvizujete rešenje jer može doći do zastoja u isplati. Situacija će zahtevati prilagođavanje. Nesporazumi u porodici mogu da vam stvore stres. Neophodno je kompromisno rešenje. U ovom periodu niste sasvim uravnoteženi.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Ovaj dan posvetite ponovnom osmišljavanju radnog plana jer vas očekuju nestabilne okolnosti. Moguće je kašnjenje važne uplate. Slobodne Jarčeve očekuje susret s jednom fatalno privlačnom Devicom ili Ribom. Bolovi u vratu, kao i u donjem delu kičmenog stuba.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Usponi i padovi na finansijskom planu. Obazrivo upravljajte novcem jer može biti nekih nepredviđenih okolnosti. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu iskušenja. Niste sigurni u iskrenost njegovih osećanja. Na problem možete reagovati preteranim strahom.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Poslovna saradnja s prijateljima može da naiđe na prepreke. Može doći do privremenog odlaganja posla. Sve više vam se dopada osoba koja vam je nepristupačna. Skupite hrabrost i krenite u osvajanje. Za vas je bitno kretanje, pa će vam blaga fizička rekreacija, makar u vidu šetnje, puno značiti.

