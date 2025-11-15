Slušaj vest

"Najlepša ljubavna priča svih vremena" – tako film inspirisan klasikom Emili Bronte, "Orkanski visovi", najavljuje najnoviji trejler ispunjen dramom i erotikom. Napetost između dva glavna lika, Hitklifа koga tumači Džejkob Elordi i Ketrin koju igra Margo Robi, izazvala je još veće iščekivanje kod obožavalaca koji će film moći da pogledaju ovog Dana zaljubljenih. Trejler za "Wuthering Heights" obećava burnu, senzualnu viziju klasične priče – zaljubljenost, bes, osvetu, sve upakovano u estetski izazovan oblik.

Kontroverze oko vernosti originalu

Margo Robi i Džejkob Elordi u filmu Orkanski visovi (2026) Foto: Album, Album / Alamy / Profimedia

Najave ovog filma već neko vreme su u centru pažnje, dok se naširoko piše o strastvenosti koju prikazuju ovi likovi, ali se zato dovodi u pitanje verodostojnost filma u odnosu na knjigu iz 1847. godine, kojom je inspirisan. Film režira rediteljka i oskarovka Emerald Fenel, koja se već istakla provokativnim naslovima poput filmova "Saltburn" i "Promising Young Woman".

Reakcije publike i kritike

Prvi trejler izazvao je lavinu komentara, nakon već objavljenih fotografija sa seta, kao i tizerа u septembru. Obožavaoci knjige smatraju da je film predstavljen u nepotrebno seksualizovanom tonu, da sadrži moderne boje i vizuale koji odstupaju od tradicionalne adaptacije, kao i činjenicu da muziku potpisuje pop ikona Čarli XCX. Ističe se i to da je Robi znatno starija od lika tinejdžerke Ketrin, te da Elordi ne odgovara izgledu Heclifa, koji je u romanu tamnoput.

Odgovor rediteljke Emerald Fenel

Fenel je odgovorila na neke od kritika u septembru, na festivalu ženskog pisanja Bronte. Oskarovka je rekla da se "raspala" nakon što je roman pročitala sa 14 godina.

- Bila sam opsednuta. Izluđivala sam se ovom knjigom. Znam da bih bila besna da ju je neko drugi napravio. To je veoma ličan materijal za sve. Nedozvoljeno. Način na koji se odnosimo prema likovima veoma je privatan, rekla je ona.

Uz Robi i Elordija, u filmu glume i Hong Čau, Šazad Latif, Alison Oliver, Martin Kluns i Juen Mičel.

