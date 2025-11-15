Slušaj vest

Horoskopski znak koji je prošao kroz nevolje, ali se ponovo rađa krajem novembra. Zvezde mu spremaju spektakularan revanš. Nakon nedelja konfuzije i izazova, sreća se vraća vatrenom znaku. Planete se poravnavaju kako bi im vratile snagu, hrabrost i samopouzdanje.

Ovih dana, sva astralna energija kreće ka jednom horoskopskom znaku. Nakon perioda stagnacije, ovaj znak ponovo počinje da oseća unutrašnju snagu i entuzijazam koji ga definišu.

Strelac izlazi iz magle i vraća snagu

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi su u poslednje vreme prolazili kroz neka stresna vremena: neuspehe u karijeri, ljubavnu konfuziju i opšte stanje nemira. Poslednjih nedelja, njihovi umovi su bili vrtlog misli, planova i neodgovorenih pitanja. Misli su im bile poput beskrajnog maratona, držeći ih budnim noćima zaredom. Ali sve se menja nabolje. Počev od sredine novembra, Mars i Merkur se poravnavaju u znaku Strelca, donoseći energiju, jasnoću i želju za akcijom.

Mars i Merkur - hrabrost, jasnoća i ponovno rođenje

Ovaj dvostruki astralni uticaj donosi duboku transformaciju. Merkur, planeta komunikacije, daje svim znacima moć da izraze ono što osećaju sa zapanjujućom iskrenošću. Istovremeno, Mars, planeta akcije i ambicije, podstiče ih da preduzmu odlučne korake tamo gde su do sada oklevali.

Međutim, upozoravaju se da tokom retrogradnog perioda Merkura (9–29. novembar), verbalna impulsivnost može doneti manje sukobe: Strelčevi mogu reći stvari previše direktno, pa je dobro dvaput razmisliti pre nego što progovore. Mars funkcioniše kao štit, pružajući hrabrost i otpornost koje su Strelcima bile potrebne da povrate svoj pravac. Ova kombinacija ih čini jačim, odlučnijim i spremnijim da prevaziđu svaku prepreku.

Strelac Foto: Shutterstock

Nova faza puna mogućnosti

Energija ovog perioda nudi Strelčevima priliku da pronađu ravnotežu. Mnogi će imati hrabrosti da prekinu veze koje im više ne donose radost ili otkažu poslovea koji više ne odražavaju njihove vrednosti. Istovremeno, mogu se pojaviti mogućnosti za profesionalni rast, plodnu saradnju ili čak važno putovanje koje menja njihovu perspektivu. Merkurovo retrogradno kretanje im daje vremena da razmisle i pronađu najbolju strategiju, a Mars će ih podržavati do 14. decembra da deluju sa samopouzdanjem.

