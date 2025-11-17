Slušaj vest

Ponedeljak sa sobom nosi energiju dileme i komplikovanih odnosa. Pojedini pripadnici Zodijaka dvoumiće se da li da se upuste u tajnu avanturu, a neki horoskopski znaci konačno će se odvažiti na prvi korak. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za današnji dnevni horoskop.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Reorganizacija u firmi može vam doneti bitne promene. Moguće proširenje kruga nadležnosti. Dopada vam se osoba s kojom poslovno sarađujete. Nalazite se u dilemi da li da se upustite u ljubavnu priču. Fokusirani ste na zdrav način ishrane. Ako se slabo krećete, ugrožavate svoje zdravlje.

BIK

Bik Foto: Shutterstock

Mudrim poslovnim potezom ostvarićete unapređenje finansijske situacije. Uspeh u oblasti trgovine i finansija. Nalazite se u dilemi da li da uđete u tajnu vezu sa osobom koja nije slobodna. Moguć je komplikovan odnos. Fizička aktivnost vam je neophodna radi jačanja imuniteta.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Nestabilna situacija na poslovnom planu zahtevaće primenu rezervnog plana. Problem može da iskrsne zbog krajnjeg roka. Dugo vam se dopada jedna osoba kojoj se ne usuđujete prići. Odvažite se na prvi korak. Najosetljivi delovi organizma su vam glava i bubrezi.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Rakovi koji se bave turizmom, nekretninama ili sarađuju sa inostranstvom postići će natprosečne rezultate. U vaš život može da se vrati osoba koja vam je ranije mnogo značila. Moguće obnavljanje veze. Problem za zdravlje je to što ste u potpunosti zapostavili fizičku aktivnost.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Uspešan poslovni dogovor s novim poslovnim saradnicima ispuniće vas posebnim zadovoljstvom. Finansijski dobitak. Ovaj dan donosi vam priliku za burnu i strasnu avanturu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Za vas je bitno da nađete adekvatnu meru i da se u fizičkom smislu pokrenete.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Reorganizacija u firmi u kojoj radite doneće vam proširenje kruga dužnosti. Očekuje vas unapređenje. Ne možete da prestanete da mislite na osobu koju ste nedavno upoznali. Uskoro sledi romantičan ljubavni sastanak. Neka kraća šetnja po čistom vazduhu bi vam mnogo značila u cilju poboljšanja zdravlja.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Potrudite se da jasno izlažete svoje stavove, jer bi neko mogao potpuno pogrešno da protumači vaše reči. Ovaj dan obeležiće igre vruće-hladno između vas i partnera. Malo ljubavi, pa malo svađe... Tokom ovog dana shvatićete korist od fizičke aktivnosti i pokrenuti se u tom smislu.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Pogoršani međuljudski odnosi mogu se ispoljiti u vidu zavidljivih kolega. Do vas danas mogu dopreti neke spletke. Poznanstvo sa osobom na jednoj zabavi neće vas ostaviti ravnodušnim. Ubrzo vas očekuje romantičan sastanak. Potrebno je da se pripazite povreda.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Ključ uspeha tokom ovog dana je da izađete na kraj s prekratkim rokom za završetak rada na projektu. Poznanstvo s jednog putovanja može da se pretvori u ozbiljnu ljubavnu priču. Početak ljubavne veze. Slab imunitet može dovesti do mnoštva različitih zdravstvenih problema.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Ovaj dan može obeležiti važan poslovni sastanak. Potrudite se da što preciznije utvrdite uslove saradnje. Zajednički poduhvat s partnerom može biti sproveden u delo. To će vam doneti zadovoljstvo. Cirkulacija je prikazana kao problematična, pritisak je nestabilan i ima potencijal i da raste i da pada.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Vodolije koje se bave umetnošću ili kreativnim zanimanjima očekuje uspeh i porast popularnosti. Očekuju vas priznanja. Slobodne Vodolije danas mogu da upoznaju veoma zanimljivu osobu na nekom društvenom skupu. U psihološkom smislu Vodolije nisu trenutno jake.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Vaša finansijska situacija bi mogla u velikoj meri da se popravi ukoliko budete povukli pravi poslovni potez. Vaš odnos s partnerom može da prolazi kroz krizu poverenja. Moguće su ljubomorne scene. U slučaju pojavljivanja bilo kakvih problema, bićete nestabilni, uplašeni i možete očekivati najgore.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astologija?