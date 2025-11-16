Slušaj vest

Mišel Granizo (88) iz Francuske, doživeo je zaista dramatičan trenutak u četvrtak, 26. decembra 2024. godine, kada je, dok je menjao pumpu u svom dvorištu, pao u bunar. Iako je završio na dubini od četiri metra s 1.5 metara vode, uspeo je da se spase koristeći samo snagu svojih ruku.

"Propao sam kao pismo u sanduče"

Mišel je bio u svom dvorištu kada se iznenada našao u opasnoj situaciji. Opisuje trenutak pada kao pravi šok.

"Propao sam dole kao pismo u sanduče. Viknuo sam "mama". Srećom, sa mojih 1.60 metara, uspeo sam da malo ublažim pad."

Mišel Granizo upao u bunar i izašao snagom svojih ruku Foto: Printscreen/YouTube/TF1 INFO

Uprkos panici, brzo je reagovao, ali je otvor bunara bio klizav, pa je u trenutku opasnosti uhvatio mokru cev, koja mu nije pomogla. Ipak, snaga volje i fizička snaga koju je stekao tokom života omogućili su mu da se izvuče.

"Samo snagom svojih ruku uspeo sam da se izvučem", ispričao je Mišel.

On veruje da ga je u tom trenutku "spasao Hrist", iako je bio sam, bez ikakve spoljne pomoći.

Izdržljivost iz rudarskih dana

Na pitanje kako je uspeo da pronađe snage za tako težak podvig, Mišel objašnjava da mu je dugogodišnji rad u rudniku dao nesalomivu izdržljivost.

"32 godine sam radio u rudniku, ustajao sam u tri, četiri ili pet ujutru. Mislim da mi je to dalo nesalomivu izdržljivost", rekao je Mišel, osvrćući se na godine provedene u teškim uslovima.

Mišel planira svoju 1010. trku

Iako je preživeo dramatičan pad, Mišel nije dozvolio da ga to obeshrabri. Uz samo nekoliko manjih povreda, bolove u ramenu i ruci, on se priprema za svoju sledeću trku. Dugogodišnji ljubitelj trčanja, Mišel je odlučan da učestvuje u svojoj 1010. trci, koja je zakazana za nedelju, 5. januar 2026. godine.

Životna snaga i upornost kao ključ preživljavanja

Mišel Granizo je pravi primer neverovatne životne snage i odlučnosti. Iako je bio suočen sa ozbiljnom opasnošću, njegov fizički i mentalni sklop, oblikovan kroz godine teškog rada i truda, omogućio mu je da preživi pad u bunar i da se izvuče bez težih posledica. Ovaj dramatičan događaj samo je još jedan dokaz njegove izuzetne snage volje i hrabrosti.

