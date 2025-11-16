Slušaj vest

Kod pravoslavnih Srba, krsna slava zauzima posebno mesto, a jedan od najvažnijih elemenata slavskog obreda jeste slavski kolač. On predstavlja Hrista, duhovnu zaštitu porodice i blagostanje doma. Kolač se tradicionalno mesi dan uoči slave, a domaćice ga ukrašavaju ukrasima od testa koji nose duboku simboliku.

Obred osveštanja slavskog kolača

Kada sveštenik dođe u dom, ili kada se kolač ponese u crkvu na osveštanje, obred počinje tako što sveštenik podiže slavski kolač pred ikonom svetitelja. Zatim ga seče "u obliku krsta" i preliva vinom, čime se priziva Božji blagoslov na dom i ukućane. Nakon toga, sveštenik i domaćin zajedno okreću kolač dok pevaju tri crkvene pesme, što predstavlja zajedništvo, molitvu i veru.

Kako se pravilno lomi slavski kolač? Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Običaji koji se često zaboravljaju

Sveštenik Vuk Jovanović podseća da postoje dva važna običaja koja se neretko preskaču. Pre samog lomljenja kolača, slavski kolač bi trebalo da poljube svi članovi porodice. Takođe, u trenutku kada domaćin i sveštenik lome kolač, potrebno je da se izgovore reči: "Hristos je među nama", na šta se odgovara: "Jeste i biće".

Ovi detalji nisu samo forma – oni naglašavaju duhovnu povezanost porodice i pripadanje veri.

Završni deo obreda

Kako se pravilno lomi slavski kolač? Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

Kada se obred završi, svi prisutni prilaze da poljube krst i požele domaćinu srećnu slavu. Kako ističe sveštenik, svaki deo ovog rituala ima cilj da donese mir, zaštitu i Božji blagoslov domu u kome se slava obeležava. Slavski kolač nije samo svečano jelo – on je duhovni stub doma, znak zahvalnosti, vere i zajedništva.

