Slušaj vest

Raskid nikada nije lak i često uključuje mnogo suza, tugovanja i besciljnog ležanja, a zatim slede nedelje, ponekad čak i meseci razmišljanja o tome šta ste mogli da uradite drugačije kako biste spasili vezu.

Ako još uvek niste potpuno preboleli bivšeg partnera, možda krišom gledate njihove Instagram priče da biste videli šta rade, ili razmišljate da im pošaljete poruku kada se kasno uveče osećate usamljeno. Sve je to deo procesa, ali u nekom trenutku dolazi vreme da krenete dalje.

Foto: Shuterstock

Astrologija može da ponudi dosta smernica kada je reč o isceljenju posle raskida. Za neke znakove Zodijaka, najbolje je da ostanu zauzeti i počnu da izlaze na nove sastanke. Za druge, to bi bila prava noćna mora. U koju grupu spada vaš horoskopski znak?

Ovan - Traži male pobede

Ovan Foto: Profimedia

Ako ne možete da prestanete da mislite na bivšeg partnera, verovatno je to zato što osećate da ste 'izgubili' u tom raskidu. Možda niste imali poslednju reč, ili vam se čini da je vaš bivši već prešao na nešto bolje - i to vam ne da mira. Kao vatreni znak kojim vlada Mars, planeta strasti i akcije, Ovnovima je teško da "puste" kada se emotivna veza završi. Ipak, možete sebi olakšati tako što ćete napraviti listu svih prednosti koje dolaze s tim što više niste u toj vezi.

Možda je vaš bivši partner bio alergičan na mačke, sada konačno možete da uzmete mače. Možda nije voleo da putuje, a sada imate slobodu da idete gde želite. Umesto da se fokusirate na ono što nedostaje, potražite svetlije strane.

Bik - Počnite nove rituale

Bik Foto: Profimedia

Kao zemljani znak kojim vlada Venera, Bikovima je jedna od omiljenih stvari u vezi čvrsta rutina sa omiljenim mestima - bilo da je to kafić u koji ste često išli ili vaša tradicionalna pica petkom. Zato raskid Bikove pogađaju posebno teško i zato im je ponekad skoro nemoguće da krenu dalje. Da sebi olakšate, uložite energiju u stvaranje novog životnog stila. Pronađite novi kafić, upišite se u novi teretanu i kupite sebi novi parfem. Prekinite sa stvarima koje vas podsećaju na bivšeg, barem za sada, i biće lakše da nastavite dalje.

Blizanci - Pričajte sa sobom

Blizanci Foto: Profimedia

Posle raskida, svako treba da nađe nekoga s kim može da razgovara - bilo da je to blizak prijatelj, terapeut ili član porodice. Podrška i saveti su korisni, ali često nisu dovoljni za pričljive Blizance, naročito ako je raskid bio komplikovan. Zahvaljujući vladaru Merkuru, želećete da analizirate svaki detalj iz svakog ugla, i često ćete se buditi u tri ujutru razmišljajući o sitnicama i izjavama.

Da sve to izbacite iz sebe, pokušajte da vodite razgovor sa sobom tokom dugih šetnji. Stavite slušalice, kao da ste na pravom pozivu, i ispusti sve iz sebe. Razgovor sa samim sobom može biti vrlo terapijski i oslobodiće um da se fokusirate na bolje stvari.

Rak - Pronađite mesto za volontiranje

Rak Foto: Profimedia

Jedna od stvari koje Rakovi najviše mrze posle raskida? To što nemaju nikoga o kome mogu da brinu. Kao osetljiv vodeni znak koji ceni sigurnost i stabilnost, posebno vas pogađa kada nemate nikoga da zovete, šaljete poruke ili kome možete da kupite male poklone. Može vam čak pasti na pamet da pošaljete poruku bivšem ili pokušate da se pomirite, iako znate da to nije dobra ideja.

Da biste popunili prazninu, dobro bi vam došlo volontiranje. Pronađite lokalnu akciju čišćenja parka, uređenja plaže ili pomoćnu kuhinju i raspitajte se kako možete da pomognete. To će vam dati način da usmerite sve svoje emocije dok ozdravljate i idete dalje.

Lav - Blokirajte bivšeg

Lav Foto: Profimedia

Kao Lav, biće vam ogromna napast da posle raskida zavirite šta bivši radi i kako mu ide bez vas. Da li deluje srećno? Da li mu je novi partner privlačan? Iako je ta znatiželja razumljiva, to može biti razlog zašto zaista ne uspevate da krenete dalje.

Da sebi olakšate i spasite se stalnog poređenja, blokirajte bivšeg svuda. Obrišite njegov broj, uklonite ih s Instagrama i proverite da li ih pratite na TikTok-u. Kad prestanete da vidite njihove objave, biće vam lakše da se fokusirate na svoj život i sve divne stvari koje želite da postignete.

Devica - Gledajte tužne filmove

Devica Foto: Profimedia

Najbolji način za Devicu da preboli bivšeg? Isplačite sve do kraja. Kao zemljani znak, možda ćete želeti da budete jaki i držite se svoje rutine, iako se u sebi osećate loše. Vrlo je moguće da sebi niste dozvolili da pustite sve emocije, i zato vam dobro dođu tužni filmovi.

Smestite se ispred TV-a za ceo vikend i gledajte što više filmova zaredom. Nemojte izbegavati bilo šta što će vam izmamiti suze. Cilj je da pustite sve ono što ste dugo potiskivali. Kad dođete do trećeg filma, možda ćete biti spremni da se podignete i krenete dalje.

Vaga - Idite na dejt

Vaga Foto: Profimedia

Nije preporučljivo svima da odmah idu na dejt kako bi preboleli bivšeg, ali Vagi to obično odlično pomaže. Umesto da upoređujete novu osobu sa starim partnerom, što može dodatno boleti dok ste tužni, moći ćete da vidite potencijal kod nekog novog. Odjednom ćete se ponovo osetiti uzbuđeno zbog ljubavi.

Dejt je i dobar razlog da se malo razmazite. Ako ste do sada plakali kod kuće u pidžami, zakažite izlazak i uživajte u spremanju. Nađite vremena za nokte, izaberi omiljenu kombinaciju odeće i poprskajte novi parfem, neka to bude miris koji ćete povezivati s novim početkom. Čak i ako dejt ne uspe, sama odluka da izađete pomoći će vam da se setite ko ste.

Škorpija - Živite svoj najbolji život

Škorpija Foto: Profimedia

Kažu da je "najbolja osveta dobar život", i to posebno važi za Škorpije. Ako ne možete da prebolite bivšeg, verovatno vas boli što vas je razočarao, slagao ili izdao na neki način. Možda se pitate zašto je prošlo bez posledica ili hoće li ga karma stići.

Kao vodeni znak kojim vlada transformativni Pluton, dozvolite sebi da prestanete da mislite o bivšem i o tome da li on uspeva bez vas. Umesto toga, fokusirajte se na to kako vi možete da uspete bez njega. Odbacite prošlost i krenite da gradite prelep život koji je samo vaš, bilo da to znači da se preselite, izlazite sa prijateljima ili sebi priuštite male radosti. Napravite sebi misiju da budete što srećniji možete.

Strelac - Ispunite svoj kalendar

Strelac Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Poslednja stvar koju treba da radite kao Strelac je da sedite kod kuće i tugujete. Kao vatreni znak, treba vam akcija kada se osećate loše, znači - ustanite, izađite iz kuće i uradite nešto zabavno. Počnite tako što ćete ispuniti svoj kalendar obavezama koje će vas držati zauzetim. Prijavite se za piklbol u subotu, planinarenje u nedelju, i književni klub u sredu.

Uzmite čas kuvanja u četvrtak ili izađite da pokupite smeće u parku u petak. Držite se što više aktivnosti dok ne počnete da se bolje osećate, a zatim nastavite sa hobijima koje ste najviše zavoleli.

Jarac - Razgovarajte sa terapeutom

Jarac Foto: Profimedia

Umesto da čekate neki čarobni dan kada ćete konačno preboleti bivšeg, iskoristite svoju disciplinovanu prirodu i zakažite terapiju. Kao zemljani znak, možda nećete moći da pustite prošlost osim ako niste u strukturiranom okruženju, kao što je sesija sa profesionalcem. Ova terapija treba da vam omogući da plačete, ispustite pare, i raspadnete se onda kada to vama treba. Nadamo se da će vam pomoći da shvatite zašto veza nije funkcionisala i zašto ste zapravo srećni što možete da krenete dalje.

Vodolija - Krenite na dužu vožnju

Vodolija Foto: Matt Herring / Ikon Images / akg-images / Profimedia

Kao vazdušni znak kojim vlada nezavisni Uran, osećaće vam se prirodno da krenete na neku vrstu putovanja kako bi preboleli bivšeg. Uđite u auto ili se provozajte autobusom i dozvolite sebi da razmišljate dok putujete. Dok vozite, povežite se sa svojim emocijama i proverite na kom ste mestu u procesu isceljenja.

Moguće je da ste potisnuli svoja osećanja ili insistirali da ste 'dobro', iako niste. Ovo vreme samoće će vam pomoći da pustite sve na pravi način za vašu ličnost. Pošto ste na putu sa svežim osećajem napretka, neće vam biti previše strašno ili naporno. Kada se vratite kući, stvari će vam biti jasnije, a ovo možete i da ponovite po potrebi.

Ribe - Izlazite sa prijateljima

Ribe Foto: Profimedia

Posle raskida, Ribe često sede i razmišljaju o svim "šta ako" scenarijima. Šta ako ste nešto drugačije uradili, rekli na drugi način ili se više potrudili? Ovakve misli stvaraju začarani krug koji otežava prevazilaženje veze dok u glavi ponovo odigravate različite verzije koje bi mogle spasiti vezu.

Umesto da živite u tom svetu mašte, što je prirodno za vaš znak kojim vlada Neptun, bolje bi bilo da izađete napolje i živite u stvarnom svetu. Pošaljite poruku u grupni chat i naterajte ih da vas izvedu ili se sami provozajte na dejt. To će vam pomoći da vidite da život nije samo vaš bivši i da svet vrvi od zanimljivih ljudi.

Pogledajte video: Da li znate šta je mundalna astrologija?