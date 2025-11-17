Zagrepčanka Maja Bilušić snima video u Beogradu i priča o avanturi bez para i interneta

Žena iz Zagreba koja je doputovala u Beograd našla se u vrlo neobičnoj situaciji čim je kročila u prestonicu. Naime, Maja Bilušić stigla je bez da je novac promenila u dinare, a nije imala ni pristup internetu, što je celu njenu posetu pretvorilo u pravu malu avanturu.

Svoju priču podelila je na TikToku, gde je detaljno objasnila kako je, potpuno nespremna, uspela da se snađe u nepoznatom gradu, pronađe hotel i usput otkrije nešto što ju je potpuno iznenadilo – da se javni prevoz u Beogradu ne naplaćuje na uobičajen način.

„Zaboravila sam da zamenim pare, nemam ni jedan jedini dinar. Došla sam peške do Beogradske arene i sad pokušavam da nađem autobusku stanicu“, ispričala je Maja u videu.

Iako je ostala bez interneta i bez mogućnosti da pozove taksi, nije se uplašila. Kako kaže, oslonila se na prolaznike, vozače i njihovu spremnost da pomognu.

„Nemam internet, zato ni ne mogu da uzmem taksi. Pa pitaš ljude, i ispostavi se da možeš peške do Keja, a odatle još pedesetak minuta do hotela. A mogu i da sačekam autobus ovde“, rekla je.

Najveći utisak na nju ostavila je informacija da se u Beogradu ulazi u autobus bez kupovine karte.

„Ovo je jedini grad na svetu gde je javni prevoz besplatan“, oduševljeno je poručila Maja.

