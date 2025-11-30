Slušaj vest

Jedna prevarena žena objavila je priču o tome kako se osvetila svom nevernom dečku, i to na način koji mu, prema njenim rečima, neće dozvoliti da se ikada više pogleda u ogledalo na isti način.

U objavi na društvenim mrežama otkrila je da je posumnjala u njegovu vernost i odlučila da deluje bez da ga išta pita. Umesto da ga suoči sa optužbama, Emmy je napravila lažni profil na Tinderu, istoj aplikaciji preko koje je on upoznavao druge žene. Na svoj profil stavila je fotografije druge devojke, a zatim mu je poslala poruku.

- Rekla sam mu da želim da se upoznamo - prisetila se Emi.

I zaista,on se pojavio, ali ne i ona. Umesto toga, Emi mu je poslala poruku kao ta lažna devojka da ga je videla, ali je otišla jer joj je ružan.

Ali, to nije bio kraj njene male psihološke igre. Kada se prevarant vratio kući, poražen i zbunjen, Emi ga je dočekala i raskinula s njim. Rekla mu je da ga više ne smatra privlačnim, ali nije otkrila da zna za njegovu prevaru niti da je upravo ona bila „druga devojka“ sa kojom je pokušao da se nađe.

"Nadam se da će imati problema sa samopouzdanjem do kraja života“, napisala je u opisu videa.

Klip je ubrzo postao viralan sa više od 1,5 miliona pregleda i 222 hiljade lajkova.

Ljudi su brzo pohvalili njenu taktiku osvete, a mnogi su tvrdili da bi to trebala da ponovi.

4 znaka da vaš partner možda vara

Privatni istražitelj Eron Bond iz agencije BondRees otkrio je četiri crvene zastavice koje mogu ukazivati na prevaru:

Telefon je uvek uz njega ili nju

U bliskim vezama normalno je deliti lozinke i povremeno koristiti partnerov telefon. Ako vaš partner počne da menja lozinke, nosi telefon svuda sa sobom, čak i po kući, ili postane defanzivan kada ga zamolite da ga pogledate, to može da bude znak da nešto skriva. Ako pritom uvek stavlja telefon licem prema dole, to je dodatna sumnja.

Manje priča o svom danu

Prevaranti često izbegavaju razgovor jer osećaju krivicu ili im to olakšava laganje. Ako partner iznenada prestane da deli detalje o svom danu ili počne da se povlači, to može biti znak da nešto nije u redu.

Promene u libidu

Promene u seksualnom nagonu mogu imati razne uzroke, ali mogu biti i pokazatelj neverstva.

- Prevaranti često imaju manje seksa kod kuće jer to već rade negde drugde. No, ponekad se događa suprotno - zbog griže savesti žele da nadoknade osećaj krivice povećanim interesom. Možda će čak pokušati da uvedu nove stvari u vaš seksualni život koje ranije nisu spominjali - rekao je on.

Postaje negativan prema vama

Prevaranti znaju da ono što rade nije u redu i to u njima stvara napetost i teskobu. Kako bi sebi opravdali prevaru, počinju da traže mane u partneru. Odjednom im smeta što niste izveli psa ili niste pospremili sudove - sitnice koje ranije nisu bile važne postaju razlog za kritiku, piše The Sun.

(Kurir.rs/Informer)

