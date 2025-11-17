Slušaj vest

Aranđelovdan, koji se obeležava u petak 21. novembra, jedan je od najvažnijih pravoslavnih praznika. Za ovaj dan vezuju se brojni običaji, međutim, prate ga i brojne nedoumice, kao što je, na primer, da li se na Aranđelovdan sprema žito.

Sveti Arhangel Mihailo, kome je i posvećen Aranđelovdan, smatra se živim svecem, pa zbog toga mnogi vernici smatraju da se za ovaj praznik ne sprema slavsko žito. Da li je zaista tako?

Sveti Arhangel Mihailo Foto: printscreen/youtube/Православље

Evo šta je na ovu temu u svojoj knjizi "Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere" napisao upokojeni Patrijarh Pavle.

Žito se ne sprema za svete koji su umrli, već kako se u samoj molitvi za osvećenje koljiva sveštenik moli, da se koljivo prinosi u slavu Boga, "u čast i spomen svetog (izgovara se ime slave porodice), i u pomen onih koji umreše u blagočestivoj veri". Ovo je najbitniji deo molitve u kojoj se otkriva smisao pripremanja koljiva za Krsnu slavu. Krsna slava sa slavskim kolačem i koljivom se prinosi Boga radi i u čast krsnog svetoga kao zaštitnika porodice.

Kuvana pšenica nije simbol smrti, već života onih koji su živeli i koji sada žive u veri sa Bogom i svojom Krsnom slavom. Istina je, takođe, da su svi sveci živi, jer u Bogu niko ne može biti mrtav – Bog je Bog živih, a ne mrtvih.

žito Foto: Printskrin / You Tube

Pogrešna praksa je verovatno nastala usled činjenice da se žito sprema i za parastose upokojenim bližnjima. U oba slučaja, žito predstavlja žrtvu Bogu i simbolizuje pravoslavnu veru u opšte vaskrsenje.

Ta žrtva se prinosi Bogu u ime onog svetitelja ili upokojenog čije se ime spominje toga dana, ili tog parastosa. Da li je reč o svetitelju koji je živeo, pa se upokojio, ili nikada nije prošao kroz biološku smrt, poput Arhanđela Mihaila ili Svetog Ilije, ne pravi nikakvu razliku u pogledu žrtava koje se prinose Bogu (slavski kolač, žito i vino).