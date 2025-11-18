Slušaj vest

Dnevni horoskop za 18. novembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve znake horoskopa. Evo šta vam je Zodijak priredio ove subote.

OVAN

Očekuje vas uspeh u saradnji s nekom stranom kompanijom. Moguće je iznenadno poslovno putovanje. Posvetite više vremena partneru, jer to u velikoj meri može popraviti atmosferu nakon udaljavanja u poslednje vreme. Postoji problem s nestabilnim pritiskom i lošom cirkulacijom.

Ovan Foto: Shutterstock

BIK

Neočekivane vesti mogu da pokvare vaše planove za danas. Bićete u situaciji da improvizujete rešenje. Očekuje vas burna ljubavna avantura sa osobom u znaku Škorpije ili Ribe. Dinamičan ljubavni period. Morate da se pripazite hladnoće, jer može da naudi vašim bubrezima i sinusima.

Bik Foto: Shutterstock

BLIZANCI

Planete u vašem znaku daju vam dodatni elan i motivaciju. Mnoge stvari će vam lakše poći od ruke. Očekuje vas susret sa osobom s kojom se dugo niste videli, a prema kojoj niste ravnodušni. Obnavljanje veze. Kad je zdravlje u pitanju, Blizance očekuju problemi s pritiskom, cirkulacijom i kostima.

Blizanci Foto: Shutterstock

RAK

Ovaj dan vam može doneti dilemu jer se nalazite pred važnom odlukom. Potražite mišljenje konsultantskog tima. Osoba s kojom se svaki dan viđate na poslu počinje da vam znači mnogo više. Sledi zbližavanje. Imunitet vam je opao i bilo bi dobro da hitno uradite nešto.

Rak Foto: Shutterstock

LAV

Poslovno putovanje i sastanak s novim poslovnim partnerima obeležiće ovaj dan. Uspešno sklapanje sporazuma. Partner s kojim ste počeli da se viđate ponaša se nedosledno. Nalazite se u dilemi, ne znate na čemu ste. Ono što vam je prikazano kao ozbiljan problem jeste nedostatak psihičke stabilnosti.

Lav Foto: Shutterstock

DEVICA

Budite oprezni prilikom sklapanja nove poslovne saradnje, jer postoji mogućnost nerealnih obećanja. Vaš odnos s partnerom kao da stagnira i zato želite da uvedete neke nove elemente. Putovanje može da oživi stari žar. Device imaju utisak da su sputane sa svih strana i da ne mogu ništa da promene.

Devica Foto: Shutterstock

VAGA

Oscilacije u platnom prometu nalažu oprez u upravljanju novcem. Moguć je zastoj u prilivu važnog dela finansija. Glavni izazov ovog dana je to što se možete zaljubiti u osobu koja nije slobodna. Moguća je tajna veza. Prisutni su nezadovoljstvo, nesigurnost, neraspoloženje.

Vaga Foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

Veoma je važno da danas slušate svoju intuiciju, a ne mišljenja ostalih kolega. Pogrešan potez bi mogao da vam donese gubitak. Partner s kojim ste počeli da izlazite budi u vama pomešana osećanja. Sumnjate u njegovu iskrenost. Lutaćete od osećanja nezadovoljstva do osećanja depresije, nemoći, utiska da ste žrtva.

Škorpija Foto: Shutterstock

STRELAC

Negativan komentar od nadređenog može da vam pokvari raspoloženje. Osećate da ste pod pritiskom. Planirate zajedničko putovanje s partnerom, a to će doprineti mnogo većem zbližavanju između vas. Zdravlje je solidno. Strelci se osećaju snažno. Jako im je bitna dobra kondicija.

Strelac Foto: Shutterstock

JARAC

Negativna atmosfera ovog dana može se sastojati u spletkama ili pokušaju manipulacije od jednog poslovnog partnera. Partner se ponaša kontradiktorno i vi ne znate šta da mislite. Sumnjate u njegova osećanja. Bez obzira na to kako se Jarčevi osećaju, čak i da nemaju nikakve simptome, bitno je da hitno urade nešto za poboljšanje imuniteta.

Jarac Foto: Shutterstock

VODOLIJA

Važan poslovni sastanak na kojem će se doneti bitne odluke obeležiće ovaj dan. Očekuje vas proširenje kruga nadležnosti. Slobodne Vodolije mogu da se zaljube na prvi pogled u jednu osobu u znaku Lava ili Ovna. Redovno se bavite fizičkom aktivnošću, i to vam dosta pomaže da se osećate jako i dobro.

Vodolija Foto: Shutterstock

RIBE

Ribe koje sarađuju sa inostranstvom ili se spremaju da odu u inostranstvo da rade očekuje veoma uspešan period. Danas ćete uspešno prevazići krizu poverenja koja već duže vreme traje između vas i partnera. Ukoliko ste donedavno bili bolesni ili na nekoj terapiji, u toku je period regeneracije.

Ribe Foto: Shutterstock

