Kupovina u radnjama sa polovnim stvarima ponekad je čista sreća - a među starom, iznošenom garderobom i sitnicama koje nikome ne trebaju, ponekad se kriju prave dragocenosti.

Upravo takva situacija je zabeležena u jednoj second handradnji, prilikom uobičajene subotnje kupovine, koja je kasnije postala viralna na mrežama.

Žena je otkrila na Redditu da je u prodavnici naišla na Barbikuiz 1962. godine, u originalnom pakovanju. “Nekako sam, usred gužve, na polici ugledala retro Barbiku koja se prodavala za devet evra”, objasnila je.

Barbika iz 1962. Foto: printscreen/reddit/r/ThriftStoreHauls

Nije gubila vreme, odmah je kupila lutku, ali je verovala da je reč o reprodukciji. Kasnije je saznala neverovatnu istinu, pazarila je pravu dragocenost - Mattel Platinum Blonde Bubble Cut Barbie iz 1962!

Brojne reakcije korisnika

Prema podacima sa specijalizovanog sajta The Toys Time Forgot, ista takva lutka trenutno se prodaje za gotovo 500 evra. Poslednja aukcija na eBay-u okončana je sa impresivnih 610 evra - i to za primerak u lošijem stanju.

Barbika iz 1962. Foto: printscreen/reddit/r/ThriftStoreHauls

“Ova ima nešto zeleno na ušima, ali je u odličnom stanju. Mislim da joj fale minđuše, a sve ostalo izgleda neverovatno“, napisala je vlasnica, ne skrivajući iznenađenje.

Njena priča izazvala je brojne reakcije korisnika Reddita, prenosi Daily Record.

"Toliko sam ljubomorna"

“To je nemoguće pronaći! Toliko sam ljubomorna”, napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: “Mislim da je to Barbika broj šest ili sedam, po crvenom kupaćem. Sjajan ulov“.

Barbika iz 1962. Foto: printscreen/reddit/r/ThriftStoreHauls

Mnogi su izrazili nevericu da je nešto toliko vredno završilo u second hand prodavnici.

“Ne znam ništa o istoriji Barbike, ali čak bih i ja zaključio da tu ima nešto posebno“, napisao je jedan korisnik.

