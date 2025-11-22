Slušaj vest

Da li ste znali da se od samo nekoliko drvenih ofingeramože napraviti moderan i upečatljiv stočić za kafu? Ovaj jednostavan DIY projekat savršen je za sve koji vole kreativne ideje i žele da dodaju lični pečat svom domu. Ne zahteva posebne veštine, a rezultat izgleda kao komad dizajnerskog nameštaja.

Idealno je rešenje za recikliranje materijala koji vam više ne treba. Uz malo truda, stvorićete praktičan i dekorativan sto koji će privlačiti poglede. Spremite alat i četiri ofingera i bacite se na posao.

Uzela je 4 ofingera i napravila sočić za kafu za 0 dinara

Za osnovu stola potrebne su četiri drvene vešalice. Prvo uklonite metalne kuke, a zatim skratite gornji deo vešalica kako bi njihova konstrukcija mogla da se složi u stabilnu bazu. Zakrivljeni oblik omogućava da se rasporede u zanimljivu skulpturalnu formu. Kada se slože pravilno, dobijate čvrst i vizuelno prepoznatljiv oslonac za budući stolić.

Izrada ploče stola

Za površinu stola napravite čvrst kartonski krug — najbolje je iseći više krugova pa ih zalepiti jedan na drugi kako bi bili stabilni. Oko njega formirajte kartonski okvir, koji će poslužiti kao ivica i zadržati oblik. Ceo element potom premažite hladnim porcelanom ili glinom za modeliranje. Kada se nanese i izravna, možete napraviti blagu teksturu koja daje izgled kamena ili površine Meseca. Nakon sušenja, dobijate čvrstu, dekorativnu i jedinstvenu ploču.

Spoj i završni detalji

Kada su baza i ploča potpuno spremne, spojite ih odgovarajućim lepkom, u zavisnosti od materijala sa kojim radite. Po želji, preko glinene površine možete dodati staklenu ploču, ona daje sofisticiran izgled i dodatno štiti teksturu. Još jedan efektan dodatak može biti LED traka oko ivice ploče. Kada se svetlo upali, naglašava formu i teksturu stola, stvarajući prijatnu ambijentalnu atmosferu.

Zašto vredi napraviti ovakav stolić

Ovaj projekat je odličan primer kako se starim predmetima može udahnuti novi život. Rezultat je jedinstven komad nameštaja koji izgleda moderno, skupo i potpuno drugačije od onoga što se može kupiti u prodavnici. Uz to, štedite novac i doprinosite održivosti jer reciklirate materijale koje biste inače bacili. Najbolji deo je što nakon završetka imate komad koji ste sami kreirali, a to je uvek posebno zadovoljstvo.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Mirišljave sveće od školjki