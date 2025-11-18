Slušaj vest

Kada je Samanta Hartšu odlučila da istraži uzroke neprestane promaje u svom stanu, najviše što je očekivala jeste rupa u nekom zidu.

Ono što je pronašla iza ogledala u kupatilu, daleko je neverovatnije i predstavlja pravu misteriju.

"Ulaziš u drugu dimenziju"

Žiteljka Njujorka bila je zbunjena strujanjem hladnog vazduha koji je osećala svaki put kada bi ušla u kupatilo. Zatvarala je pukotine, izolovala prekidač, ali promaja je i dalje odnekud stizala.

U viralnom TikTok snimku iz 2021. godine pokazala je trenutak kada je odlučila da skine ogledalo sa zida - i ugledala veliki otvor koji vodi u mračnu, vlažnu prostoriju!

Umesto da pobegne, hrabra Samanta je odlučila da istraži prostorije. Pozvala je prijatelje, montirala improvizovanu lampu na čelo, stavila masku i uzela čekić.

Jedan cimer joj je dobacio: “Ulaziš u drugu dimenziju, samo napred!”, uporedivši prizor sa scenama iz filma “Parazit”, gde porodica otkriva tajni bunker u sopstvenoj kući.

"Šta nije u redu samnom?"

Samanta je ubrzo shvatila da se nalazi u napuštenom trosobnom stanu! Zatekla je stari toalet, crne kese razbacane po podu i praznu flašu vode, koju je nervozno nazvala “znakom života“.

U jednom trenutku tiho je šapnula: “Šta nije u redu samnom?” i “Koji je moj plan?”, očigledno uplašena šta bi još mogla da otkrije.

Nakon kratkog obilaska, vratila se kroz tajni otvor i blokirala ga, uz komentar da će njen stanodavac “sutra dobiti zanimljiv poziv“.

Za lokalne medije je kasnije rekla: “Očekivala sam da ću možda naići na nekoga, posebno kad sam videla flašu vode. To me baš uznemirilo”.

Stan ostaje misterija

Ipak, ubrzo je shvatila da stan nije pogodan za život, prenosi Mirror.

“Ne znam da li je bio u procesu renoviranja ili potpuno napušten. Vrlo je star, izgleda da niko odavno nije bio tamo. U kupatilu je gomila cevi, nema kadu, niti WC šolju. Pod u delu koji je možda bio kuhinja potpuno je iščupan”, otkrila je.

Samanta tvrdi da su čak i upravnici zgrade bili zatečeni njenim otkrićem, a poreklo skrivene jedinice i dalje ostaje misterija.

“Mislim da svako u Njujorku živi u toliko malom prostoru da nikada ne znate šta biste mogli da pronađete. Svi se potajno nadaju da će otkriti još koju sobu”, rekla je kroz smeh.

Korisnici društvenih mreža u velikom broju su komentarisali snimak iz Njujorka.

“Ovo je najhrabrija žena koju sam ikad video”, poručila je jedna osoba, dok je druga nadovezala: “Još sam u strahu za tebe”.

