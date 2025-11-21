Slušaj vest

Na groblju u Natčizu u američkoj saveznoj državi Misisipi, jedan grob skriva tužnu priču ali otkriva i neizmernu majčinsku ljubav. Tu počiva desetogodišnja Florens Ajrin Ford, devojčica čija je smrt ostavila neizbrisiv trag u srcu njene majke Elen.

Dok ostali grobovi izgledaju uobičajeno, ovaj čuva tajnu neobičnog stepeništa koje vodi pravo do kovčega malene Florens – mesta gde je Elen silazila da uteši svoju ćerku tokom oluja. Iako je danas popularna turistička atrakcija, nekada su ga posećivali samo najbliži Fordovima.

Umrla od žute groznice

Florens Ford je rođena 3. septembra 1861. godine i bila je ćerka Vašingtona Forda, bogatog plantažera pamuka. Još od malih nogu bila je poznata po tome što se strašno plašila oluja – svaki put kada bi grmelo, trčala bi kod majke da je uteši dok nevreme ne prođe.

Foto: GORANN SRDANOV/GORAN SRDANOV

Ipak, desetogodišnja devojčica nije izgubila život zbog onoga čega se najviše plašila. Preminula je 1871. godine od žute groznice, a njena majka Elen bila je toliko slomljena tugom da nije mogla se pomiri sa tim da posle sahrane više nikada ne vidi svoje dete.

Zato je, prilikom sahrane svoje ćerke, Elen zatražila da kovčeg bude opremljen malim prozorom, a da sam grob bude opremljen pravougaonim metalnim vratima, ispod kojih bi se nalazile stepenice koje bi vodile do kovčega njene ćerke – molba koja je u to vreme bila potpuno neobična.

Tokom oluja majka silazila i tešila svoje dete

Iza njene ideje bila je želja da može da silazi i uteši svoju ćerku u kovčegu tokom oluja.

Iako grob sa prednje strane izgleda kao bilo koji drugi iza sebe skriva misteriozna metalna vrata, postavljena tačno iza Florensine glave.

Klikom na link pročitajte Filipovu priču koji je umesto groba roditelja zatekao praznu rupu.

Kada bi nevreme zahvatilo Načez, Elen bi silazila niz 1.83 cm duboke podzemne stepenice i stajala pored kovčega svoje ćerke, gledajući je kroz mali prozor. Tiho bi joj pevala i pričala priče, baš kao dok je Florens još bila živa, pokušavajući da umiri dete koje se uvek toliko plašilo gromova.

Mali znaci pažnje postoje i dan danas

Više od sto godina kasnije, grob Florens Ford i dalje privlači posetioce. Iako je prozor odavno zatvoren betonom kako bi se sačuvala sigurnost i sprečilo oštećenje, priča o majčinoj predanosti i dalje odjekuje među posetiocima. Ljudi dolaze svakodnevno, ostavljajući male poklone – igračke, lutke, svetleće štapiće – u znak pažnje prema devojčici.

Groblje u Načezu je otvoreno svakog dana od 7 ujutru do sumraka, a Florensin grob ostaje svedočanstvo o tome da prava majčinska ljubav ne prestaje ni kada smrt stane između.

Na njemu i dalje piše:

"Svetla i nežna koliko ju je Bog mogao blagosloviti Svojom slikom."

(Kurir.rs/ Blic/ Yourtango)

Bonus video: