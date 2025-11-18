Slušaj vest

Muškarac koji je na mesec dana zaključao svoj mobilni telefonprimetio je zapanjujuće promene u funkcionisanju mozga. U svetu u kom sve više vremena provodimo pred ekranima jutjuber Endru Fajnstin odlučio je da vidi šta bi se dogodilo kad bi se potpuno odrekao telefona.

Pre početka napravio je snimanje mozga, a rezultati su bili zabrinjavajući - bio je među najgorima po zadržavanju pažnje, a sken je pokazao neuravnoteženu aktivnost u područjima povezanim s anksioznošću, snom i depresijom.

Nakon 30 dana bez telefona, uprkos anksioznosti i praktičnim problemima bez navigacije i karata, Endru je ponovio snimanje. Promene su bile dramatične, a lekar je njegov napredak opisao kao jedan od najboljih koje je video.

Neke pratioce je oduševio, drugi su shvatili da su i sami zavisni

Reakcije gledalaca bile su burne. Mnogi su odmah pogodili suštinu cele priče:

"Mama je bila u pravu, problem je taj prokleti telefon", jedan je od komentara koji je prikupio hiljade lajkova. Drugi su to formulisali još slikovitije: "Ovaj čovek je izgubio telefon i pronašao sebe". A bilo je i onih koji su duhovito priznali ironiju situacije: "Ja gledam ovo na telefonu" ili "Ironično, ovaj video me sprečio da obavim zadatak."

Nekoliko gledalaca podelilo je svoje neočekivano pozitivne epizode bez telefona. Jedan je napisao kako je slučajno ostao bez telefona tokom prolećnog odmora: "Devet dana bez telefona bili su najbolji dani mog života. Bio sam prisutan, povezan s ljudima. Još se sećam toga nakon 15 godina."

Čak su se javili i tinejdžeri: "Imam 14, prodao sam pametni telefon i kupio Nokiu."

Drugi su iskreno priznali da bi njihov povratak na telefon bio antiklimaks:

"Ako ga ostavim 30 dana, jedine poruke koje ću dobiti biće od operatera."

Veliki broj gledalaca istakao je da im je video dao potpuno novu perspektivu.

"Shvatila sam da nedostajem samoj sebi", napisala je jedna devojka, iskreno opisavši kako je telefon postao beg od života i zdravlja. Druga je poručila da se nakon videa odmah uhvatila spremanja sobe jer je shvatila koliko je zavisna od telefona.

Jedan gledalac je bio sažet: "Nije se radilo o preživljavanju bez telefona, nego o preživljavanju sa samim sobom u stvarnom svetu."

Posebno je odjeknulo to što je Endru potkrepio svoju priču stvarnim snimcima mozga: "Činjenica da si snimio mozak pre i posle dala je ovom videu pravu težinu", napisao je jedan gledalac.

