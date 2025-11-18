Slušaj vest

Od vernog nemačkog ovčara do razigrane pudle, svaka od ovih rasa slavi se zbog brzog učenja komandi i duboke povezanosti sa ljudima. Bilo da ste prvi put vlasnik psa ili već iskusni ljubitelj kućnih ljubimaca, ove rase donose radosno i uspešno iskustvo treniranja.

Psi imaju svoj način razumevanja sveta, ali neke rase mogu da razumeju svaku reč koju im vlasnik kaže. One dobro slušaju i vole da usreće svoje ljude. Dresura ovih pasa je zabavna jer lako shvataju nove komande.

1. Labrador retriver

Foto: Profimedia



Labrador retriver ima snažnu želju da udovolji vlasniku zbog čega brzo uči komande. Foto: Shutterstock/RoSonic

Labrador retriveri su jedni od najpopularnijih porodičnih rasa. Poznati su po blagom temperamentu i razigranosti. Njihova snažna želja da udovolje vlasniku i brzo uče čini ih lakim za dresuru. Labradori se dobro slažu sa ljudima, decom i drugim ljubimcima. Brzo pamte komande koje im se strpljivo pokažu. Zbog inteligencije često se koriste kao psi vodiči i terapeutski psi.

2. Border koli

Border Koli Foto: Profimedia



Border koli je rasa koja, posle par ponavljanja, zna nove komande. Foto: Shutterstock/wedmoments.stock

Border koliji su izuzetno inteligentni i puni energije. Poznati su po radu sa ovcama na farmama, ali su jednako dobri i kao kućni ljubimci ako imaju dovoljno aktivnosti i pažnje. Uče nove komande posle samo nekoliko pokušaja i uživaju u zadacima koji im aktiviraju mozak. Dresura border kolija nije samo poslušnost. Potrebno im je i mentalno angažovanje kroz igre i zagonetke.

3. Zlatni retriver

Zlatni retriver Foto: Profimedia



Zlatni retriveri vole da uče nove komande jer ih održavaju aktivnim. Foto: Francesca Leslie/Shutterstock

Zlatni retriveri su poznati po blagom pogledu, zlatnoj dlaci i velikom srcu. Uvek žele da usreće vlasnika, pa se njihova dresura čini prirodnom i jednostavnom. Blagi su prema deci i drugim ljubimcima, pa su odlični porodični psi. Dobro reaguju na pohvalu i vole da uče nove komande koje ih održavaju aktivnim i srećnim. Zbog svoje prirode odlični su terapeutski psi i vodiči.

4. Pudla

Pudla Foto: Shutterstock



Pudle uživaju da pokažu ljudima šta znaju. Foto: Shutterstock/cynoclub

Pudle nisu samo elegantni psi, veoma su pametne i razigrane. Dolaze u više veličina, ali sve pudle imaju bistar um i nežno srce. Brzo uče komande i vole da pokažu šta znaju. Trening zasnovan na pohvalama i poslasticama održava ih srećnim i mentalno oštrim. Odlični su porodični psi.

5. Nemački ovčar

Nemački ovčar Foto: Profimedia



Nemački ovčari često se biraju za policijske pse. Foto: Javier Peribanez/Shutterstock

Nemački ovčari su snažni, lojalni i vrlo inteligentni. Poznati su po hrabrosti i često se biraju za policijske i službene pse. Iako deluju strogo, nežni su prema svojoj porodici kada se pravilno socijalizuju i treniraju. Potrebna im je osoba koja će ih strpljivo i pozitivno trenirati. Kada su dobro obučeni, štite porodicu i savršeno slede komande.

