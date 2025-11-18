5 rasa pasa najlakših za dresuru: Najbolji porodični ljubimci, a najbrže pamte komande
Od vernog nemačkog ovčara do razigrane pudle, svaka od ovih rasa slavi se zbog brzog učenja komandi i duboke povezanosti sa ljudima. Bilo da ste prvi put vlasnik psa ili već iskusni ljubitelj kućnih ljubimaca, ove rase donose radosno i uspešno iskustvo treniranja.
Psi imaju svoj način razumevanja sveta, ali neke rase mogu da razumeju svaku reč koju im vlasnik kaže. One dobro slušaju i vole da usreće svoje ljude. Dresura ovih pasa je zabavna jer lako shvataju nove komande.
1. Labrador retriver
Labrador retriver ima snažnu želju da udovolji vlasniku zbog čega brzo uči komande. Foto: Shutterstock/RoSonic
Labrador retriveri su jedni od najpopularnijih porodičnih rasa. Poznati su po blagom temperamentu i razigranosti. Njihova snažna želja da udovolje vlasniku i brzo uče čini ih lakim za dresuru. Labradori se dobro slažu sa ljudima, decom i drugim ljubimcima. Brzo pamte komande koje im se strpljivo pokažu. Zbog inteligencije često se koriste kao psi vodiči i terapeutski psi.
2. Border koli
Border koli je rasa koja, posle par ponavljanja, zna nove komande. Foto: Shutterstock/wedmoments.stock
Border koliji su izuzetno inteligentni i puni energije. Poznati su po radu sa ovcama na farmama, ali su jednako dobri i kao kućni ljubimci ako imaju dovoljno aktivnosti i pažnje. Uče nove komande posle samo nekoliko pokušaja i uživaju u zadacima koji im aktiviraju mozak. Dresura border kolija nije samo poslušnost. Potrebno im je i mentalno angažovanje kroz igre i zagonetke.
3. Zlatni retriver
Zlatni retriveri vole da uče nove komande jer ih održavaju aktivnim. Foto: Francesca Leslie/Shutterstock
Zlatni retriveri su poznati po blagom pogledu, zlatnoj dlaci i velikom srcu. Uvek žele da usreće vlasnika, pa se njihova dresura čini prirodnom i jednostavnom. Blagi su prema deci i drugim ljubimcima, pa su odlični porodični psi. Dobro reaguju na pohvalu i vole da uče nove komande koje ih održavaju aktivnim i srećnim. Zbog svoje prirode odlični su terapeutski psi i vodiči.
4. Pudla
Pudle uživaju da pokažu ljudima šta znaju. Foto: Shutterstock/cynoclub
Pudle nisu samo elegantni psi, veoma su pametne i razigrane. Dolaze u više veličina, ali sve pudle imaju bistar um i nežno srce. Brzo uče komande i vole da pokažu šta znaju. Trening zasnovan na pohvalama i poslasticama održava ih srećnim i mentalno oštrim. Odlični su porodični psi.
5. Nemački ovčar
Nemački ovčari često se biraju za policijske pse. Foto: Javier Peribanez/Shutterstock
Nemački ovčari su snažni, lojalni i vrlo inteligentni. Poznati su po hrabrosti i često se biraju za policijske i službene pse. Iako deluju strogo, nežni su prema svojoj porodici kada se pravilno socijalizuju i treniraju. Potrebna im je osoba koja će ih strpljivo i pozitivno trenirati. Kada su dobro obučeni, štite porodicu i savršeno slede komande.
